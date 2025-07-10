МЧС не привлекались к работам на месте дома, в который ударили ВСУ
Спасатели МЧС Херсонской области не привлекались к работе на месте упавшего дома в Алешках после удара ВСУ. Однако сам факт ЧП они подтвердили URA.RU.
«Наши силы не привлекались», — сообщили в МЧС. Сам факт ЧП они подтвердили.
Также в соцсетях распространяются фото, предположительно, разрушенного жилого дома, под которыми могут быть люди. Однако точное число пострадавших оценить трудно, сообщил «Звезде» помощник главы региона.
Изначально сообщалось, что дом пятиэтажный. Но на снимках здание имеет три этажа. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко также сообщал, что дроны ВСУ атакуют оперативные службы, не давая им подъехать к месту происшествия.
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