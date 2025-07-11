Лавров прилетел в Северную Корею для второго раунда переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Северную Корею. Там пройдет второй раунд переговоров между странами.
«Лавров прибыл в КНДР с визитом для проведения переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств», — передает МИД России. Первый раунд проходил в Москве в январе 2024 года, напомнили в дипмиссии.
В прошлом году также встречались и лидеры стран — Владимир Путин и Ким Чен Ын. По итогам переговоров был подписан договор о стратегическом партнерстве.
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