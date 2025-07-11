Лавров прилетел в Северную Корею для второго раунда переговоров

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Сергей Лавров прилетел в КНДР 11 июля
Сергей Лавров прилетел в КНДР 11 июля Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Северную Корею. Там пройдет второй раунд переговоров между странами. 

«Лавров прибыл в КНДР с визитом для проведения переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств», — передает МИД России. Первый раунд проходил в Москве в январе 2024 года, напомнили в дипмиссии. 

В прошлом году также встречались и лидеры стран — Владимир Путин и Ким Чен Ын. По итогам переговоров был подписан договор о стратегическом партнерстве. 

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Северную Корею. Там пройдет второй раунд переговоров между странами.  «Лавров прибыл в КНДР с визитом для проведения переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств», — передает МИД России. Первый раунд проходил в Москве в январе 2024 года, напомнили в дипмиссии.  В прошлом году также встречались и лидеры стран — Владимир Путин и Ким Чен Ын. По итогам переговоров был подписан договор о стратегическом партнерстве. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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