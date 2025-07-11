В Домодедово автобус столкнулся с фурой, есть погибший и 10 пострадавших

Вечером 11 июля на 34-м километре трассы М4 «Дон» в районе Домодедово произошло жесткое ДТП с участием грузовой фуры и пассажирского автобуса. В результате столкновения погиб по меньшей мере один человек, более десяти получили ранения. Информация об этом появилась в интернете.
«По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части по причине технической неисправности», - передает слова областной полиции telegram-канал "Осторожно, Москва".
На место происшествия были оперативно направлены экстренные службы для ликвидации последствий ДТП и оказания помощи пострадавшим. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками полиции.
Подобная авария с участием грузового автомобиля произошла ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области: тогда в результате столкновения грузовика и минивэна погиб подросток, еще шесть человек, в том числе четверо детей, получили травмы. Спасатели и медики также были задействованы для ликвидации последствий происшествия и оказания помощи пострадавшим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.