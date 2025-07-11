11 июля 2025

В Домодедово автобус столкнулся с фурой, есть погибший и 10 пострадавших

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии погиб один человек
В результате аварии погиб один человек Фото:

Вечером 11 июля на 34-м километре трассы М4 «Дон» в районе Домодедово произошло жесткое ДТП с участием грузовой фуры и пассажирского автобуса. В результате столкновения погиб по меньшей мере один человек, более десяти получили ранения. Информация об этом появилась в интернете.

«По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части по причине технической неисправности», - передает слова областной полиции telegram-канал "Осторожно, Москва".

На место происшествия были оперативно направлены экстренные службы для ликвидации последствий ДТП и оказания помощи пострадавшим. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками полиции.

Подобная авария с участием грузового автомобиля произошла ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области: тогда в результате столкновения грузовика и минивэна погиб подросток, еще шесть человек, в том числе четверо детей, получили травмы. Спасатели и медики также были задействованы для ликвидации последствий происшествия и оказания помощи пострадавшим.

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Вечером 11 июля на 34-м километре трассы М4 «Дон» в районе Домодедово произошло жесткое ДТП с участием грузовой фуры и пассажирского автобуса. В результате столкновения погиб по меньшей мере один человек, более десяти получили ранения. Информация об этом появилась в интернете. «По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части по причине технической неисправности», - передает слова областной полиции telegram-канал "Осторожно, Москва". На место происшествия были оперативно направлены экстренные службы для ликвидации последствий ДТП и оказания помощи пострадавшим. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками полиции. Подобная авария с участием грузового автомобиля произошла ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области: тогда в результате столкновения грузовика и минивэна погиб подросток, еще шесть человек, в том числе четверо детей, получили травмы. Спасатели и медики также были задействованы для ликвидации последствий происшествия и оказания помощи пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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