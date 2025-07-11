11 июля 2025

Авто влетел в толпу людей в Москве, пострадали пятеро, среди них дети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На место аварии выехали экстренные службы
На место аварии выехали экстренные службы Фото:

Вечером 11 июля на Бережковской набережной в Москве кроссовер совершил наезд на группу пешеходов, переходивших дорогу. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 8-10 лет. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения столицы.

«Предварительно пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре Москвы отметили, что автомобиль проехал регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места ДТП. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии. Инцидент находится на контроле в прокуратуре Западного административного округа столицы, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало URA.RU ранее, жесткое ДТП с участием грузовой фуры и пассажирского автобуса произошло вечером 11 июля на 34-м километре трассы М4 «Дон» в районе Домодедово. В результате столкновения погиб по меньшей мере один человек, более десяти получили ранения.

На месте ДТП затруднено движение
На месте ДТП затруднено движение
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Вечером 11 июля на Бережковской набережной в Москве кроссовер совершил наезд на группу пешеходов, переходивших дорогу. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 8-10 лет. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения столицы. «Предварительно пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести», — сообщили в ведомстве. В прокуратуре Москвы отметили, что автомобиль проехал регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места ДТП. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии. Инцидент находится на контроле в прокуратуре Западного административного округа столицы, подчеркнули в ведомстве. Как сообщало URA.RU ранее, жесткое ДТП с участием грузовой фуры и пассажирского автобуса произошло вечером 11 июля на 34-м километре трассы М4 «Дон» в районе Домодедово. В результате столкновения погиб по меньшей мере один человек, более десяти получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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