Активы популярного у россиян бренда обратили в доход государства

Арбитражный суд Москвы 11 июля удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства 100% долей головных компаний группы компаний «Главпродукт», а также имущество ее руководителя Леонида Смирнова. Причиной стало установление фактов вывода прибыли организации за рубеж в обход действующих в России контрсанкций. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд решил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства активов „Главпродукта“ и собственности его главы Смирнова удовлетворить в полном объеме. Решение вступает в силу незамедлительно», — уточнили в суде. Информацию передают ТАСС и «Ведомости».
ГК «Главпродукт» является крупнейшим производителем консервов в России. Компания выпускает тушенку, паштеты, готовые блюда, каши, шпроты, овощи, приправы, соусы, кетчуп, маслины, оливки и другие продукты.
Следствием установлено, что в 2009 году Леонид Смирнов, обладающий гражданством США, перерегистрировал ГК «Главпродукт» на американские структуры Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage Company. Это позволило выводить прибыль за пределы РФ в нарушение ограничительных мер, введенных на фоне санкционной политики.
Ранее сообщалось, что суд Москвы рассмотрит дело об изъятии активов холдинга «Главпродукт» в доход государства в закрытом режиме из-за чувствительного характера информации. Ходатайство подала Генпрокуратура РФ, выступающая в качестве истца. Как сообщал «Коммерсант», крупнейший производитель консервов «Главпродукт» столкнулся с падением продаж после того, как активы перешли под управление государством, сейчас они находятся под контролем Росимущества.
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