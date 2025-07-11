11 июля 2025

Заявил о нападении и угрожал другим: мужчина с пистолетом переполошил гостиницу в Перми

В Перми мужчина с пистолетом угрожал сотрудникам и постояльцам отеля
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженный смутьян вел себя неадекватно
Вооруженный смутьян вел себя неадекватно Фото:

В одном из отелей Перми сотрудники группы быстрого реагирования «Рускорпорация» задержали гостя, который угрожал пистолетом постояльцам и персоналу. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Мужчина заселился в гостиницу 7 июля, а утром 10 июля начал звонить администратору с жалобами на то, что его якобы «режут». «Когда охрана приехала на место ЧП, гость заперся в номере и вел себя неадекватно, размахивал пистолетом. Оценив потенциальную угрозу, бойцы решили обезвредить буйного посетителя», — на сведения сотрудников охранного предприятия ссылается портал 59.RU.

Во время задержания у мужчины обнаружили пневматический пистолет и раскладной нож. По предварительным данным, задержанный мог находиться под действием наркотических веществ. После задержания его передали сотрудникам МВД, которые продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.

Ранее в прикамской столице уже происходили инциденты с применением оружия. Так, в июне группа мужчин избила местного жителя из-за спора о парковке, при этом один из нападавших выстрелил в воздух из пистолета. Тогда пострадавший был госпитализирован, а подозреваемые задержаны полицией.

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В одном из отелей Перми сотрудники группы быстрого реагирования «Рускорпорация» задержали гостя, который угрожал пистолетом постояльцам и персоналу. Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Мужчина заселился в гостиницу 7 июля, а утром 10 июля начал звонить администратору с жалобами на то, что его якобы «режут». «Когда охрана приехала на место ЧП, гость заперся в номере и вел себя неадекватно, размахивал пистолетом. Оценив потенциальную угрозу, бойцы решили обезвредить буйного посетителя», — на сведения сотрудников охранного предприятия ссылается портал 59.RU. Во время задержания у мужчины обнаружили пневматический пистолет и раскладной нож. По предварительным данным, задержанный мог находиться под действием наркотических веществ. После задержания его передали сотрудникам МВД, которые продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия. Ранее в прикамской столице уже происходили инциденты с применением оружия. Так, в июне группа мужчин избила местного жителя из-за спора о парковке, при этом один из нападавших выстрелил в воздух из пистолета. Тогда пострадавший был госпитализирован, а подозреваемые задержаны полицией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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