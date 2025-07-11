Заявил о нападении и угрожал другим: мужчина с пистолетом переполошил гостиницу в Перми

В одном из отелей Перми сотрудники группы быстрого реагирования «Рускорпорация» задержали гостя, который угрожал пистолетом постояльцам и персоналу. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Мужчина заселился в гостиницу 7 июля, а утром 10 июля начал звонить администратору с жалобами на то, что его якобы «режут». «Когда охрана приехала на место ЧП, гость заперся в номере и вел себя неадекватно, размахивал пистолетом. Оценив потенциальную угрозу, бойцы решили обезвредить буйного посетителя», — на сведения сотрудников охранного предприятия ссылается портал 59.RU.
Во время задержания у мужчины обнаружили пневматический пистолет и раскладной нож. По предварительным данным, задержанный мог находиться под действием наркотических веществ. После задержания его передали сотрудникам МВД, которые продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.
Ранее в прикамской столице уже происходили инциденты с применением оружия. Так, в июне группа мужчин избила местного жителя из-за спора о парковке, при этом один из нападавших выстрелил в воздух из пистолета. Тогда пострадавший был госпитализирован, а подозреваемые задержаны полицией.
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