11 июля 2025

Челябинцы попросили полицейских убрать коноплю под окнами, но их опередили

Жители Челябинска обнаружили коноплю у детской площадки и хоккейного корта
© Служба новостей «URA.RU»
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Опасные сорняки возмутили челябинцев
Опасные сорняки возмутили челябинцев Фото:

Жители Челябинска обнаружили заросли конопли у детской площадки и хоккейного корта в районе металлургического завода (ЧМЗ). Снимки и точный адрес они выложили в соцсетях с просьбой разобраться в ситуации правоохранителей. Однако запрещенные растения вырвали неизвестные лица.

«Пост с фотографиями и адресом опубликовали в интернете. Неудивительно, что скоро растения вырвали заинтересованные лица. За остальными кустами пообещала выехать полиция», — сообщается в telegram-канале 31tv.

По сведениям издания, жильцы подавали заявку в ЖЭК, чтобы растения убрали, однако результата не дождались. В свою очередь, правоохранители напомнили, что за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркорастений вблизи жилых домов предусмотрена административная ответственность.

Как сообщало URA.RU ранее, в Троицке задержали любителя рыбалки. В багажнике его автомобиля нашли почти один килограмм растительного наркотика. Мужчина объяснил: собирал растения для прикормки рыб и личного употребления. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Жители Челябинска обнаружили заросли конопли у детской площадки и хоккейного корта в районе металлургического завода (ЧМЗ). Снимки и точный адрес они выложили в соцсетях с просьбой разобраться в ситуации правоохранителей. Однако запрещенные растения вырвали неизвестные лица. «Пост с фотографиями и адресом опубликовали в интернете. Неудивительно, что скоро растения вырвали заинтересованные лица. За остальными кустами пообещала выехать полиция», — сообщается в telegram-канале 31tv. По сведениям издания, жильцы подавали заявку в ЖЭК, чтобы растения убрали, однако результата не дождались. В свою очередь, правоохранители напомнили, что за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркорастений вблизи жилых домов предусмотрена административная ответственность. Как сообщало URA.RU ранее, в Троицке задержали любителя рыбалки. В багажнике его автомобиля нашли почти один килограмм растительного наркотика. Мужчина объяснил: собирал растения для прикормки рыб и личного употребления. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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