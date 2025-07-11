Челябинцы попросили полицейских убрать коноплю под окнами, но их опередили

Жители Челябинска обнаружили заросли конопли у детской площадки и хоккейного корта в районе металлургического завода (ЧМЗ). Снимки и точный адрес они выложили в соцсетях с просьбой разобраться в ситуации правоохранителей. Однако запрещенные растения вырвали неизвестные лица.
«Пост с фотографиями и адресом опубликовали в интернете. Неудивительно, что скоро растения вырвали заинтересованные лица. За остальными кустами пообещала выехать полиция», — сообщается в telegram-канале 31tv.
По сведениям издания, жильцы подавали заявку в ЖЭК, чтобы растения убрали, однако результата не дождались. В свою очередь, правоохранители напомнили, что за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркорастений вблизи жилых домов предусмотрена административная ответственность.
Как сообщало URA.RU ранее, в Троицке задержали любителя рыбалки. В багажнике его автомобиля нашли почти один килограмм растительного наркотика. Мужчина объяснил: собирал растения для прикормки рыб и личного употребления. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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