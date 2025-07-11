Названа причина крушения самолета в Индии, в котором выжил только один

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня в Индии из-за неожиданного отключения подачи топлива в двигатели вскоре после взлета. Об этом говорится в предварительном отчете комиссии по расследованию авиационных происшествий.
«Самолет достиг максимальной зарегистрированной скорости ... и сразу же после этого выключатели подачи топлива двигателей 1 и 2 отключились... На записи разговоров в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он отключил», — говорится в отчете комиссии. Он опубликован на сайте Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии.
В ходе расследования установлено, что экипажу удалось перезапустить один из двигателей, однако это не позволило предотвратить резкое снижение скорости и последующее крушение воздушного судна. В отчете также уточняется, что в районе, где произошла авария, не наблюдалось птиц, которые могли бы попасть в двигатель и стать причиной инцидента.
На текущем этапе расследования специалисты не выявили рекомендаций для операторов и производителей двигателей тех типов, которые стояли на разбившемся самолете. Кроме того, из обоих бортовых самописцев уцелел только один черный ящик.
После крушения Boeing 787-8 Dreamliner 12 июня в штате Гуджарат власти Индии рассматривали версию диверсии и изначально предполагали, что причиной аварии могло стать столкновение с птицами. На борту находились 242 человека, выжил только один пассажир, а общее число погибших достигло 275. Это происшествие стало крупнейшей авиакатастрофой в Индии за последнее десятилетие, после чего была проведена проверка всех самолетов данного типа, нарушений не выявлено.
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