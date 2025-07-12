«Зачем ты перекрыл топливо?»: опубликован отчет о крушении индийского самолета, где погибли почти 300 человек

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner, принадлежащий авиакомпании Air India, потерпел крушение 12 июня на территории Индии из-за прекращения подачи топлива в двигатели вскоре после взлета. Об этом стало исходя из отчета комиссии по расследованию авиационных происшествий (AAIB). Подробнее о главных моментах, которые вскрыло расследование, — в материале URA.RU.
Одновременное отключение
Оба топливных выключателя были переведены в положение «СТОП» в течение одной секунды после взлета, что привело к отключению обоих двигателей во время полета. Такое действие ограничило подачу топлива, в результате чего оба двигателя потеряли тягу, находясь в воздухе.
«Почему ты перекрыл топливо?»
Аудиозапись с бортового самописца зафиксировала, как один из пилотов задал вопрос: «Почему ты перекрыл топливо?» Второй пилот ответил: «Я этого не делал». Этот короткий диалог натолкнул обозревателей индийских СМИ на теорию, что второй пилот мог случайно нажать на выключатели и не заметить этого.
Столкновение через несколько секунд после взлета
Самолет столкнулся со зданием общежития медицинского колледжа, спустя всего несколько секунд после взлета. В результате трагедии погибли 279 человек, находившиеся как на борту воздушного судна, так и на земле. Среди жертв числятся 241 пассажир и член экипажа, а также 38 человек, находившихся в общежитии. Лишь одному удалось выжить.
Небольшая набранная скорость
Судно разогналось до скорости 180 узлов, после чего оба двигателя одновременно перестали работать. Почти сразу после этого наблюдалось резкое снижение скорости и высоты.
Отключение в воздухе
Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали момент раскрытия турбины Ram Air Turbine сразу после взлета. Эта аварийная система предназначена для автоматического приведения в действие при потере электропитания на борту. Обычно RAT используется в ситуациях, когда прекращается питание основных систем, что свидетельствует об остановке двигателей во время полета.
Один из двигателей удалось заново запустить
После изначального отключения оба топливных переключателя были переключены в рабочий режим. В результате один из двигателей на непродолжительное время вышел на стабильную работу, однако второй так и не смогли запустить.
Версия с птицами исключена
В ходе расследования не было выявлено никаких свидетельств нахождения птиц в районе пролета воздушного судна, что позволило исключить их как возможную причину катастрофы. Таким образом, данная версия отвергнута в качестве причины одновременного отказа обоих двигателей после взлета.
Положение дросселей изменилось после крушения
Перед столкновением дроссели находились в режиме взлета, однако после удара были зафиксированы в положении малого газа, что стало следствием термического воздействия. В отчете AAIB подчеркивается, что причиной этого, по всей видимости, стали значительные термические повреждения, возникшие после столкновения.
Один из «черных ящиков» сильно пострадал
Передний самописец воздушного судна (черный ящик — прим. URA.RU) был изъят и успешно считан. В то же время извлечение информации с заднего «черного ящика» оказалось невозможным из-за значительных повреждений.
Расследование продолжается
Заинтересовавшие следствие компоненты были изолированы и помещены на карантин. В настоящее время операторы двигателей Boeing не получили никаких указаний. На данный момент расследование продолжается.
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