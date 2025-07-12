Трамп поставил Зеленскому ультиматум, которому обрадуется Россия

Президент США Дональд Трамп дал понять Украине, что в случае достижения мирного соглашения с Россией Киев может лишиться контроля над восточными регионами страны. Об этом сообщает британская газета.
«В настоящее время Россия стремительно продвигается в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. И Белый дом ясно дал понять Украине, что мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, с большой вероятностью будет включать передачу этих территорий Кремлю», — говорится в материале The Telegraph.
Издание также пишет о беспокойстве среди европейских лидеров по поводу такой сделки без согласия Киева и Евросоюза. Авторы отмечают, что западные партнеры уже не раз оставляли Украину без необходимой поддержки.
Ранее Дональд Трамп критиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ обсуждать уступки по территориальным вопросам. По словам главы Белого дома, если Киев не пойдет на переговоры о мире, страна может потерять еще больше территорий в ближайшие три года.
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность выделения Украине нового пакета военной помощи. Ее размер оценивается в сотни миллионов долларов.
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