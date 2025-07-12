В Госдуме рассказали, каким пенсионерам автоматически начислят повышенные выплаты

Пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, а также те, кто получил первую группу инвалидности или завершил трудовую деятельность в этом месяце, автоматически получат увеличенные выплаты с 1 августа. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
«Август 2025 года для многих пенсионеров станет месяцем, когда суммы в их выплатных документах изменятся. Причиной этому может стать то, что в июле в жизни некоторых из них произошли те самые события, которые законом определены как основания для пересмотра размеров пенсий», — заявил Гаврилов. Его слова передает РИА Новости.
Наиболее частым основанием для перерасчета пенсии является достижение 80-летнего возраста — в этом случае фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается и составляет 17 815 рублей 40 копеек. При оформлении первой группы инвалидности размер выплаты также увеличивается, а при наличии иждивенцев надбавка за каждого из них составит 2 969 рублей 23 копейки. Для тех, кто прекратил трудовую деятельность, с августа будет пересчитана сумма с учетом всех пропущенных индексаций. Все изменения происходят автоматически на основании данных пенсионного фонда, дополнительных заявлений от пенсионеров не требуется.
Ранее Госдума предложила ввести компенсацию гражданам за задержки в выплатах пенсий и социальных пособий через «Почту России». Комитет ГД по защите конкуренции направил соответствующее обращение в правительство. Депутаты предложили улучшить систему доставки пенсий, отмечая существующие задержки, и призвали Минцифры и Минтруд рассмотреть возможность привлечения других организаций к доставке страховых пенсий.
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