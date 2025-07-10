За задержку пенсий и пособий будут платить: когда заработает система

Госдума предложила ввести компенсацию за несвоевременную выплату пенсий и социальных пособий через «Почту России» и законодательно закрепить эти меры. Также депутаты потребовали устранить монополию данной организации на доставку выплат, распространив эту возможность на другие компании. Подробнее о предложении Госдумы по пенсиям, о причинах задержек и о способах борьбы с ними — в материале URA.RU.
Причины инициативы
Комитет Госдумы по защите конкуренции просит правительство РФ до 1 декабря 2025 года установить денежную компенсацию россиянам за несвоевременную выплату пенсий и пособий, доставляемых «Почтой России». Поводом для инициативы стали результаты проверки Счетной палаты, выявившей с 2020 по 2024 год нарушения в работе почтового оператора. В частности, аудиторы зафиксировали, что «Почта России» размещала средства, предназначенные для выплат, на банковских счетах под проценты, что создало предпосылки к задержкам.
По данным проверки, только за 2024 год доход «Почты России» от доставки пенсий составил 32,69 млрд рублей, а дополнительный доход от размещения целевых средств на банковских счетах — 6,48 млрд рублей за период с 2020 по 2024 годы. В документе Госдумы отмечается, что такая практика может приводить к задержкам выплат, поскольку организация извлекает прибыль от временного размещения средств на счетах. При этом с мая 2023 года действует закон, по которому доставлять пенсии могут только почтовые организации.
Предложения депутатов
В связи с выявленными нарушениями депутаты рекомендуют правительству и профильным министерствам проработать вопрос о денежной компенсации за задержку пенсий и социальных выплат. Размер такой компенсации пока не определен и должен быть установлен правительством. Кроме того, предлагается оптимизировать остатки целевых средств у «Почты России» и рассмотреть возможность доставки пенсий не только государственными почтовыми, но и другими организациями. Текст направленного в кабмин документа публикует издание «Известия».
Депутаты уверены, что введение компенсаций сделает задержки выплат невыгодными для «Почты России», что повысит дисциплину организации. Также рассматриваются меры по повышению эффективности работы почтового оператора: расширить долю организации на рынке международных почтовых отправлений при условии исключения ее монополии на доставку пенсий.
Рекомендации Госдумы предусматривают внесение изменений в законодательство и нормативные акты. Минтруду и Социальному фонду поручено проработать эти вопросы и представить предложения до конца 2025 года.
Мнение депутатов и экспертов
Глава комитета по труду Ярослав Нилов поддержал идею компенсаций и подчеркнул, что их размер должен быть ощутимым, чтобы задержки были невыгодны. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович также поддержал идею компенсаций, подчеркнув, что пенсия — это не зарплата, а гарантированная государством социальная выплата, задержки которой недопустимы. В то же время первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев считает, что за подобные действия руководство «Почты России» должно нести более строгую ответственность, вплоть до уголовной.
"«Почта России» всего лишь посредник между людьми и государством. Если она не выполняет свою функцию по социальным выплатам, нужно заводить уголовные дела. Такие меры пресекались еще в 1990-х годах, когда на некоторых предприятиях начальник получал зарплаты и клал их на депозит, вместо того чтобы платить ее рабочим", — пояснил Арефьев, его слова приводят "Известия".
Особенности доставки пенсий в регионах
Эксперты отмечают, что в отдаленных регионах России доставка пенсий по-прежнему зависит от почтальонов, поскольку банковская инфраструктура там развита недостаточно. В таких условиях задержки выплат особенно болезненны для пенсионеров, а компенсации могут стать действенным инструментом защиты их прав.
"Сегодня есть проблемы с почтальонами на селе. Люди не идут туда работать из-за маленьких зарплат", — отметил депутат Ярослав Нилов.
Причины задержек пенсий сегодня
Вопрос о задержках пенсионных выплат волнует многих пожилых граждан. Основные данные о сроках и графике начисления пенсии указываются в документе при оформлении выплат. Также их можно уточнить в региональном отделении Соцфонда России. Однако иногда выплаты поступают с опозданием.
Сбои в графике и праздничные дни
Самая частая причина задержки пенсий — совпадение даты выплаты с выходными или праздничными днями. По закону, если день выплаты выпадает на нерабочий день, средства должны быть перечислены накануне. Однако на практике часто возникают сбои, из-за которых пенсия поступает позже, иногда — только в начале следующей рабочей недели.
Финансовые затруднения фонда
В отдельных случаях задержка может быть связана с временной нехваткой средств на счетах Социального фонда. Это чаще наблюдается в отдаленных регионах, а также в переходные периоды — декабрь-январь. Обычно проблему устраняют за 2-3 дня, после чего выплаты возобновляются.
Технические и организационные ошибки
Задержки могут быть вызваны техническими сбоями в программном обеспечении или ошибками в документации. Например, при открытии нового пенсионного счета или смене банка могут возникнуть проблемы с переводом средств. В таких случаях деньги обычно поступают после устранения неполадок.
Ошибки и недочеты в документах
Если пенсионер только оформил выплаты, возможны ошибки в документах или задержки из-за поздней подачи заявлений. Для решения проблемы нужно обратиться в СФР, при необходимости — подать документы повторно. Банки и фонд обычно самостоятельно устраняют подобные недочеты.
Что делать при задержке пенсии
Если пенсия не поступила в течение пяти дней, рекомендуется:
- обратиться в банк за выпиской по счету;
- с этой выпиской посетить отделение СФР и написать заявление с указанием сути претензии;
- дождаться официального ответа — жалобы обычно рассматривают в течение месяца;
- в случае отсутствия результата можно обратиться в прокуратуру или проконсультироваться с юристом.
Причины приостановки выплат пенсий
СФР может приостановить выплаты по ряду причин:
- пенсионер не получал выплаты более шести месяцев;
- инвалид не прошел переосвидетельствование;
- получатель пенсии по потере кормильца достиг 18 лет и не учится очно;
- истек срок действия документов у иностранца;
- пенсионер выехал на ПМЖ в другую страну;
- отсутствие подтверждающих документов о праве на выплаты.
Как возобновить выплату пенсии
Для возобновления выплат необходимо устранить причину приостановки:
- подать заявление в СФР, если не получали пенсию более 6 месяцев;
- предоставить справку из учебного заведения — для пенсии по потере кормильца;
- пройти переосвидетельствование в медучреждении — для инвалидов;
- предъявить документы о праве проживания — для иностранных граждан.
Выплаты, как правило, возобновляются с 1 числа месяца, следующего за подачей документов. Пенсия будет выплачена за весь пропущенный период.
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