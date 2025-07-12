Подполье рассказало, как Киев получает иностранное оружие

Иностранное оружие поступает на Украину через порт Измаил
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Иностранное оружие для ВСУ поступает через порт Измаил
Иностранное оружие для ВСУ поступает через порт Измаил Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооружение и техника западного производства продолжают поступать на Украину через порт Измаил и далее направляются через Николаевскую область. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья.

«Одним из основных пунктов поставки военной помощи для нужд ВСУ остается порт города Измаил. Вооружение и военная техника, как правило, доставляются судами под видом гражданских грузов», — заявил источник в разговоре с РИА Новости. По информации собеседника, часто в документах грузополучателем указывается Румыния, а не Украина, после чего техника перегружается на железнодорожные составы.

Железнодорожная станция Колосовка, расположенная в селе Токаревка Николаевской области, используется для дальнейшей отправки военного имущества в украинские части. По словам представителя подполья, этот маршрут известен ВС РФ и уже неоднократно подвергался ударам. В частности, отмечается, что российская армия пыталась нарушить поставки ударами по мосту в Затоке, однако украинская сторона оперативно восстанавливала инфраструктуру.

Ранее руководитель спецштаба по Украине в Минобороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил, что первые ракеты с увеличенной дальностью действия, приобретенные за счет финансирования со стороны Германии, поступят на вооружение Украины к концу июля 2025 года. Соответствующий контракт на поставку был заключен украинским оборонным ведомством и промышленными предприятиями при поддержке немецких средств. Генерал-майор уточнил, что речь идет о ракетных комплексах, способных поражать цели в глубине территории РФ.

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Вооружение и техника западного производства продолжают поступать на Украину через порт Измаил и далее направляются через Николаевскую область. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья. «Одним из основных пунктов поставки военной помощи для нужд ВСУ остается порт города Измаил. Вооружение и военная техника, как правило, доставляются судами под видом гражданских грузов», — заявил источник в разговоре с РИА Новости. По информации собеседника, часто в документах грузополучателем указывается Румыния, а не Украина, после чего техника перегружается на железнодорожные составы. Железнодорожная станция Колосовка, расположенная в селе Токаревка Николаевской области, используется для дальнейшей отправки военного имущества в украинские части. По словам представителя подполья, этот маршрут известен ВС РФ и уже неоднократно подвергался ударам. В частности, отмечается, что российская армия пыталась нарушить поставки ударами по мосту в Затоке, однако украинская сторона оперативно восстанавливала инфраструктуру. Ранее руководитель спецштаба по Украине в Минобороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил, что первые ракеты с увеличенной дальностью действия, приобретенные за счет финансирования со стороны Германии, поступят на вооружение Украины к концу июля 2025 года. Соответствующий контракт на поставку был заключен украинским оборонным ведомством и промышленными предприятиями при поддержке немецких средств. Генерал-майор уточнил, что речь идет о ракетных комплексах, способных поражать цели в глубине территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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