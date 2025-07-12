Подполье рассказало, как Киев получает иностранное оружие

Вооружение и техника западного производства продолжают поступать на Украину через порт Измаил и далее направляются через Николаевскую область. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья.
«Одним из основных пунктов поставки военной помощи для нужд ВСУ остается порт города Измаил. Вооружение и военная техника, как правило, доставляются судами под видом гражданских грузов», — заявил источник в разговоре с РИА Новости. По информации собеседника, часто в документах грузополучателем указывается Румыния, а не Украина, после чего техника перегружается на железнодорожные составы.
Железнодорожная станция Колосовка, расположенная в селе Токаревка Николаевской области, используется для дальнейшей отправки военного имущества в украинские части. По словам представителя подполья, этот маршрут известен ВС РФ и уже неоднократно подвергался ударам. В частности, отмечается, что российская армия пыталась нарушить поставки ударами по мосту в Затоке, однако украинская сторона оперативно восстанавливала инфраструктуру.
Ранее руководитель спецштаба по Украине в Минобороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил, что первые ракеты с увеличенной дальностью действия, приобретенные за счет финансирования со стороны Германии, поступят на вооружение Украины к концу июля 2025 года. Соответствующий контракт на поставку был заключен украинским оборонным ведомством и промышленными предприятиями при поддержке немецких средств. Генерал-майор уточнил, что речь идет о ракетных комплексах, способных поражать цели в глубине территории РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.