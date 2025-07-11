Директор пермской УК пойдет под суд за травмы ребенка

Директор пермской управляющей компании предстанет перед судом после инцидента, где снежная масса с крыши жилого дома травмировала ребенка. Об этом сообщается в telegram-канале регионального СК.
«По данным следствия, инцидент произошел 13 января 2025 года. Следователи установили, что управляющая компания ненадлежащим образом исполняла обязанности по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Перми. В результате с крыши здания сошли снежно-ледяные массы, которые упали на шестилетнего ребенка. Медики квалифицировали полученные травмы как тяжкий вред здоровью», — рассказали в следственном комитете.
В ведомстве пояснили, что 39-летнему директору управляющей компании предъявлено обвинение в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие завершило расследование, материалы дела направлены в суд.
Ранее URA.RU рассказывало, что на семилетнюю девочку с крыши одного из домов по улице Мира в Перми упал снег со льдом. Ребенку потребовалась помощь медиков.
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