11 июля 2025

Директор пермской УК пойдет под суд за травмы ребенка

В Перми директора управляющей компании привлекли к уголовной ответственности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег с крыши покалечил ребенка
Снег с крыши покалечил ребенка Фото:

Директор пермской управляющей компании предстанет перед судом после инцидента, где снежная масса с крыши жилого дома травмировала ребенка. Об этом сообщается в telegram-канале регионального СК.

«По данным следствия, инцидент произошел 13 января 2025 года. Следователи установили, что управляющая компания ненадлежащим образом исполняла обязанности по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Перми. В результате с крыши здания сошли снежно-ледяные массы, которые упали на шестилетнего ребенка. Медики квалифицировали полученные травмы как тяжкий вред здоровью», — рассказали в следственном комитете.

В ведомстве пояснили, что 39-летнему директору управляющей компании предъявлено обвинение в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие завершило расследование, материалы дела направлены в суд.

Ранее URA.RU рассказывало, что на семилетнюю девочку с крыши одного из домов по улице Мира в Перми упал снег со льдом. Ребенку потребовалась помощь медиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор пермской управляющей компании предстанет перед судом после инцидента, где снежная масса с крыши жилого дома травмировала ребенка. Об этом сообщается в telegram-канале регионального СК. «По данным следствия, инцидент произошел 13 января 2025 года. Следователи установили, что управляющая компания ненадлежащим образом исполняла обязанности по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Перми. В результате с крыши здания сошли снежно-ледяные массы, которые упали на шестилетнего ребенка. Медики квалифицировали полученные травмы как тяжкий вред здоровью», — рассказали в следственном комитете. В ведомстве пояснили, что 39-летнему директору управляющей компании предъявлено обвинение в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие завершило расследование, материалы дела направлены в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что на семилетнюю девочку с крыши одного из домов по улице Мира в Перми упал снег со льдом. Ребенку потребовалась помощь медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...