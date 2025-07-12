По факту ДТП с электрокаром в Москве завели уголовное дело

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По факту аварии возбуждено дело
По факту аварии возбуждено дело Фото:

В Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором иномарка сбила пять человек на Бережковской набережной вечером 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«По данному факту ... возбуждено уголовное дело... 23-летний водитель автомашины задержан», — уточнили в пресс-службе ведомства. Слова передает ТАСС.

За рулем автомобиля HiPhi находился молодой человек, который после ДТП попытался скрыться и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В результате аварии пострадали пятеро, среди которых двое детей.

По сведениям департамента здравоохранения Москвы, детей госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, а троих взрослых доставили в городские больницы — ГКБ №67, Боткинскую и Первую градскую. Два взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

ДТП произошла вечером 11 июля на Бережковской набережной в Москве: кроссовер сбил группу пешеходов, пересекавших проезжую часть. В результате инцидента травмы получили пять человек, среди которых двое детей в возрасте от 8 до 10 лет. Как сообщили в прокуратуре Москвы, водитель автомобиля пересек регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, после чего покинул место аварии.

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В Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором иномарка сбила пять человек на Бережковской набережной вечером 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице. «По данному факту ... возбуждено уголовное дело... 23-летний водитель автомашины задержан», — уточнили в пресс-службе ведомства. Слова передает ТАСС. За рулем автомобиля HiPhi находился молодой человек, который после ДТП попытался скрыться и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В результате аварии пострадали пятеро, среди которых двое детей. По сведениям департамента здравоохранения Москвы, детей госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, а троих взрослых доставили в городские больницы — ГКБ №67, Боткинскую и Первую градскую. Два взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. ДТП произошла вечером 11 июля на Бережковской набережной в Москве: кроссовер сбил группу пешеходов, пересекавших проезжую часть. В результате инцидента травмы получили пять человек, среди которых двое детей в возрасте от 8 до 10 лет. Как сообщили в прокуратуре Москвы, водитель автомобиля пересек регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, после чего покинул место аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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