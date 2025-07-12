В Москве начато расследование по факту ДТП, произошедшего на Бережковской набережной 11 июля, в результате которого иномарка совершила наезд на пятерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело, а водитель автомобиля задержан. В результате аварии пострадали несколько человек, в их числе дети. Подробности жуткого ДТП — в материале URA.RU.
Что случилось
Вечером 11 июля около 22:00 на Бережковской набережной в Москве водитель белого автомобиля марки HiPhi Z, проигнорировав красный сигнал светофора, совершил наезд на пятерых пешеходов, среди которых находились двое детей. По предварительным данным, пострадавшие пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После происшествия водитель покинул место аварии. Вскоре сотрудники полиции задержали мужчину и пассажира авто. В салоне электрокара, по данным московской прокуратуры, помимо виновника аварии, находилась женщина 1988 года рождения.
Сообщения очевидцев
Очевидцы происшествия на Бережковской набережной рассказали «Москве 24» подробности случившегося. По их словам, в результате инцидента две девушки были отброшены через автомобиль. Один из свидетелей отметил, что водитель проехал мимо, не остановившись, и продолжил движение дальше.
Кто был за рулем
За рулем автомобиля находился мужчина 23 лет. По информации telegram-канала 112, виновника страшного ДТП зовут Тимур Мусин. В настоящее время подозреваемый задержан. Он отказался проходить медицинское освидетельствование на предмет установления состояния опьянения. При этом в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что водитель не смог дать показания из-за сильного опьянения.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Следственные органы в настоящее время намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста для водителя, совершившего наезд на пешеходов на Бережковской набережной. Об этом РИА Новости сообщили представители правоохранительных структур.
Сам автомобиль HiPhi Z принадлежит владелице одного из столичных ресторанов. По данным РБК, на момент инцидента машина находилась под управлением ее сына. В салоне также был один пассажир.
Состояние пострадавших
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили о пяти пострадавших в результате аварии. Среди них — двое несовершеннолетних в возрасте восьми и 10 лет. Два взрослых пациента находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в Боткинскую больницу, а также в городские клинические больницы № 1 и № 67. Оба ребенка с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Клинику доктора Рошаля.
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