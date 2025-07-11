«Уральские авиалинии» снова начнут летать в Геленджик: стоимость билетов

"Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Геленджик. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"Первый вылет из Москвы (Домодедово) запланирован 24 июля. Перелеты из других городов доступны со стыковками в Москве", — уточнили в telegram-канале авиаперевозчика.
Стоимость билета начинается от 17 тысяч рублей. Время в полете составит четыре часа. В будущем компания планирует расширить полетную программу и на другие российские города.
Аэропорт Геленджика возобновил работу после трехлетнего перерыва, связанного с ограничениями на полеты в южных регионах России по причинам безопасности. Ранее прямые рейсы из Москвы в Геленджик запустил «Аэрофлот».
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