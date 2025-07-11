11 июля 2025

«Уральские авиалинии» снова начнут летать в Геленджик: стоимость билетов

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Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям
Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям Фото:

"Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Геленджик. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Первый вылет из Москвы (Домодедово) запланирован 24 июля. Перелеты из других городов доступны со стыковками в Москве", — уточнили в telegram-канале авиаперевозчика.

Стоимость билета начинается от 17 тысяч рублей. Время в полете составит четыре часа. В будущем компания планирует расширить полетную программу и на другие российские города.

Аэропорт Геленджика возобновил работу после трехлетнего перерыва, связанного с ограничениями на полеты в южных регионах России по причинам безопасности. Ранее прямые рейсы из Москвы в Геленджик запустил «Аэрофлот».

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"Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Геленджик. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. "Первый вылет из Москвы (Домодедово) запланирован 24 июля. Перелеты из других городов доступны со стыковками в Москве", — уточнили в telegram-канале авиаперевозчика. Стоимость билета начинается от 17 тысяч рублей. Время в полете составит четыре часа. В будущем компания планирует расширить полетную программу и на другие российские города. Аэропорт Геленджика возобновил работу после трехлетнего перерыва, связанного с ограничениями на полеты в южных регионах России по причинам безопасности. Ранее прямые рейсы из Москвы в Геленджик запустил «Аэрофлот».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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