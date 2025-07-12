Россиянам объяснили, почему армия стала уничтожать украинские военкоматы

Басюк: ВС РФ начали уничтожать военкоматы на русскоязычных территориях Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ пытаются остановить принудительную мобилизацию в русскоязычных регионах Украины
ВС РФ пытаются остановить принудительную мобилизацию в русскоязычных регионах Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска начали целенаправленно уничтожать военкоматы (территориальные центры комплектования, ТЦК) в русскоязычных регионах Украины. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.

«Новая стратегия армии России состоит в уничтожении ТЦК в русскоязычных регионах Украины, где насильственная мобилизация приобрела самые большие масштабы», — заявил Басюк РИА «Новости». По словам сенатора, действия армии РФ должны осложнить массовую насильственную мобилизацию в этих регионах. 

Ранее появились сообщения о взрывах в зданиях военкоматов в ряде регионов Украины. Украинские источники и представители ВСУ подтверждали удары по ТЦК в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. После ударов украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК.

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Российские войска начали целенаправленно уничтожать военкоматы (территориальные центры комплектования, ТЦК) в русскоязычных регионах Украины. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк. «Новая стратегия армии России состоит в уничтожении ТЦК в русскоязычных регионах Украины, где насильственная мобилизация приобрела самые большие масштабы», — заявил Басюк РИА «Новости». По словам сенатора, действия армии РФ должны осложнить массовую насильственную мобилизацию в этих регионах.  Ранее появились сообщения о взрывах в зданиях военкоматов в ряде регионов Украины. Украинские источники и представители ВСУ подтверждали удары по ТЦК в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. После ударов украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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