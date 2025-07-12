Россиянам объяснили, почему армия стала уничтожать украинские военкоматы

Российские войска начали целенаправленно уничтожать военкоматы (территориальные центры комплектования, ТЦК) в русскоязычных регионах Украины. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
«Новая стратегия армии России состоит в уничтожении ТЦК в русскоязычных регионах Украины, где насильственная мобилизация приобрела самые большие масштабы», — заявил Басюк РИА «Новости». По словам сенатора, действия армии РФ должны осложнить массовую насильственную мобилизацию в этих регионах.
Ранее появились сообщения о взрывах в зданиях военкоматов в ряде регионов Украины. Украинские источники и представители ВСУ подтверждали удары по ТЦК в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. После ударов украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.