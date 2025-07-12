Украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов

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Жители Украины стали чаще скидывать координаты местных военкоматов
Жители Украины стали чаще скидывать координаты местных военкоматов Фото:

Украинцы стали чаще передавать координаты территориальных центров комплектования (ТЦК) пророссийскому подполью после серии ударов по этим объектам в ряде областей страны. Об этом сообщил представитель херсонского сопротивления.

«Удары по ТЦК являются не причиной, а следствием того, что жители области передают их координаты. Но после поражения ряда объектов сообщения от местных жителей мы стали получать чаще», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.

По словам представителя сопротивления, вероятно, люди осознают возможность получения реального результата, это и объясняет их активное стремление к сотрудничеству. Он добавил, что у них достаточно мотивации для раскрытия координат.

За последнее время взрывы произошли на территориях ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье. После этих инцидентов украинцы стали чаще обсуждать в социальных сетях удары по военкоматам, в основном высказываясь положительно. Ранее на фоне серии взрывов в украинских военкоматах Винницкий областной ТЦК приостановил работу по основному адресу, сославшись на необходимость обеспечения безопасности граждан и сотрудников.

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Украинцы стали чаще передавать координаты территориальных центров комплектования (ТЦК) пророссийскому подполью после серии ударов по этим объектам в ряде областей страны. Об этом сообщил представитель херсонского сопротивления. «Удары по ТЦК являются не причиной, а следствием того, что жители области передают их координаты. Но после поражения ряда объектов сообщения от местных жителей мы стали получать чаще», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. По словам представителя сопротивления, вероятно, люди осознают возможность получения реального результата, это и объясняет их активное стремление к сотрудничеству. Он добавил, что у них достаточно мотивации для раскрытия координат. За последнее время взрывы произошли на территориях ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье. После этих инцидентов украинцы стали чаще обсуждать в социальных сетях удары по военкоматам, в основном высказываясь положительно. Ранее на фоне серии взрывов в украинских военкоматах Винницкий областной ТЦК приостановил работу по основному адресу, сославшись на необходимость обеспечения безопасности граждан и сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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