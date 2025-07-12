Гладков подтвердил атаку ВСУ по «Белгород Арене»

Украинские дроны атаковали два социальных объекта в Белгороде, среди которых оказался спортивный комплекс «Белгород Арена». Информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Беспилотниками ВСУ атакованы два социальных объекта в Белгороде... Один из БПЛА ударил по спорткомплексу „Белгород Арена“», — написал Гладков в своем telegram-канале.
По данным главы региона, из-за удара по спорткомплексу произошло возгорание кровли. На месте происшествия работают пожарные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало, отметил Гладков. Он уточнил, что на момент атаки в здании проходили занятия, однако все находившиеся внутри были своевременно эвакуированы.
Губернатор добавил, что поручил министру строительства региона Оксане Козлитиной выехать на место происшествия для координации восстановительных работ. Также состоялся разговор с представителем подрядной организации Вадимом Клетом, которая занималась строительством «Белгород Арены»: компания уже приступила к оценке ущерба и подготовке к восстановлению кровли.
Второй беспилотник поразил здание другого социального учреждения, в результате чего повреждены фасад и остекление. По информации оперативных служб, на местах происшествий продолжают работать профильные специалисты. Данные о последствиях атак уточняются.
Ранее telegram-каналы сообщали, что в утренние часы 12 июля в небе над Белгородом были зафиксированы дымовые шлейфы, а в районе «Белгород Арены» местные жители услышали серию громких звуков. На тот момент официальные органы не предоставили разъяснений относительно обстоятельств произошедшего. Сейчас Гладков подтвердил атаку ВСУ.
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