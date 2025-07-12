Юрист рассказал, обязательно ли выбрасывать духи больше 100 мл в ручной клади

Пассажиры российских аэропортов могут не выбрасывать духи объемом более 100 мл из ручной клади, а воспользоваться камерой хранения или сдать их в багаж. Об этом сообщил адвокат, заместитель президента гильдии российских адвокатов Борис Мирзоев.
«У гражданина есть законное право не выбрасывать духи объемом 100 мл, он может оставить их в камере хранения аэропорта, это платная услуга», — отметил Мирзоев. Его слова передает издание «Подмосковье сегодня».
Эксперт пояснил, что требования по изъятию жидкостей свыше 100 мл основаны на международных стандартах безопасности. Согласно ним, провоз в ручной клади свыше данного объема любой жидкости запрещен.
Юрист добавил, что пассажир может оставить духи в камере хранения или сдать их в багаж — оба варианта соответствуют закону. Если же сотрудники аэропорта требуют выбросить духи объемом до 100 мл, гражданин вправе обратиться за разъяснениями к администрации авиакомпании и зафиксировать инцидент в письменном виде. В случае неправомерного изъятия пассажир имеет право требовать компенсацию.
Ранее Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила перевозки ручной клади после иска московской транспортной прокуратуры. Суд установил норму бесплатного провоза одного места ручной клади размером не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее пяти килограмм, а для товаров из duty-free — габаритами не менее 24*32 см.
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