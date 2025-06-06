Авиакомпанию «Победа» обязали изменить габариты ручной клади в интересах пассажиров

Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила перевозки ручной клади, увеличив ее допустимые габариты и вес. Такое решение было принято после рассмотрения иска московской транспортной прокуратуры.
"Установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее пяти килограмм, норму к товарам из магазинов duty-free, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 сантиметров", — говорится в решении суда. Оно имеется в распоряжении РИА Новости.
Изначально авиакомпания устанавливала «необоснованно малые габариты» (40*36*30 сантиметров) и жесткие требования к товарам из duty-free, отмечали в прокуратуре. По словам истца, "Победа" осознанно злоупотребляла своим правом, намеренно определяя габариты ручной клади с минимальными значениями. Это приводило к тому, что ручную кладь попросту было невозможно использовать.
Причем в ходе судебного процесса представители авиакомпании оспаривали доводы прокуратуры. Они ссылались на Федеральные авиационные правила №82, согласно которым перевозчик должен одновременно обеспечивать безопасность размещения багажа и разрешать провоз некоторых вещей сверх нормы. Однако суд напомнил, что еще в 2018 году Верховный суд разъяснил: пункты авиационных правил необходимо применять в комплексе, исходя из добросовестности и разумности сторон. В результате Щербинский суд признал действующие нормы «Победы» незаконными и обязал компанию установить новые параметры провоза багажа.
Ранее Генпрокуратура РФ выявила, что «Победа» необоснованно сократила установленные нормы по габаритам ручной клади, что фактически лишало пассажиров возможности провозить необходимые вещи. После проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры был подан иск, по итогам которого суд признал действия авиакомпании противоправными.
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