Садовод раскрыла, как спасти урожай в жаркую погоду

В Москве и Подмосковье садоводам рекомендуется в период жары вечером проливать водой дорожки и почву в теплицах, чтобы защитить растения от перегрева. Об этом сообщила садовод Октябрина Ганичкина. По ее словам, резкие перепады температуры негативно сказываются на росте и состоянии огородных культур.
«В теплицах надо пролить водой вечером дорожки и землю. Также нужно открыть двери полностью и с той стороны, и с другой стороны, чтобы было проветривание, пусть даже там будут огурцы теплолюбивые. Где растут арбузы, дыни, перцы и баклажаны нужно двери открывать. На ночь тоже не закрывать, они отдохнут ночью при более низкой температуре», — пояснила Ганичкина в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Эксперт также рекомендовала владельцам остекленных теплиц разводить 10 литров воды со стаканом извести-пушонки и опрыскивать этим раствором крышу — это позволит рассеять солнечные лучи и снизить риск ожогов на листьях. По словам садовода, в открытом грунте особенно подвержены солнечным ожогам огурцы: несмотря на недавние дожди, почва быстро пересыхает, поэтому требуется своевременный полив. При этом поливать нужно только землю, не попадая на листья растений, чтобы избежать их повреждения.
Ганичкина добавила, что в жару грядки с огурцами и помидорами лучше укрывать белым нетканым материалом для защиты от солнца. Для деревьев эффективен обильный полив холодной водой из шланга. Эксперт отметила, что капуста, картофель и морковь особенно нуждаются в регулярном увлажнении — при пересыхании почвы эти культуры начинают увядать и могут плохо восстанавливаться после жары.
Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов раскритиковал популярные народные советы по уходу за урожаем, пишет 360.ru. Агроном отметил, что обработка пасленовых культур раствором молока с йодом неэффективна в борьбе с фитофторой. Такой способ не обеспечивает защиту растений, а молочный раствор после дождей способен привлечь насекомых. Эксперт также предостерег от чрезмерного применения содового раствора, поскольку сода обладает токсичными свойствами для растений и может вызвать их повреждение.
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