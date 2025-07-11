В Нижнем Тагиле стартовало региональное комплексное физкультурное мероприятие «Кубок Защитников Отечества», в котором принимают участие более 100 ветеранов специальной военной операции из 26 свердловских городов. Мероприятие открыл полпред Артем Жога, передает корреспондент URA.RU.
«Ребят, вы показали свою силу духа. Теперь вы будете показывать пример своим друзьям, чтобы они не унывали, пришли в спорт. Ведьэто самый лучший метод для адаптации, для вхождения в социализацию и возвращения назад к нормальной жизни» — сказал полпред.
В рамках Кубка пройдут соревнования по плаванию, армрестлингу, пауэрлифтингу, волейболу сидя, пулевой стрельбе и новой дисциплине для нашего региона — парабоксу. Данное физкультурное мероприятие станет самым масштабным в истории адаптивного спорта Свердловской области среди участников СВО.
Ранее Артем Жога посетил «Иннопром» в Екатеринбурге. На выставке он впечатлился новым трехсекционным трамваем, который в скором времени начнет курсировать по одному из городских маршрутов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!