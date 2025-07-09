Полпред Жога впечатлился трамваем и дронами на «Иннопроме». Фото

09 июля 2025 в 15:51 Размер текста - 17 +

Новые трамваи скоро появятся на улицах Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2025» Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога прибыл на промышленную выставку «Иннопром» и осмотрел новый трехсекционный трамвай и другие представленные технологии. Своими впечатлениями он поделился в telegram-канале. «Первым делом осмотрел трехсекционный трамвай от „Синары“. Он вмещает более 300 пассажиров, их будут производить в Свердловской области. Попробовал себя в роли водителя и пассажира, комфортно и стильно», — написал Жога. По его словам, после «Иннопрома» техника должна появиться на улицах города. Кроме того, Жога посмотрел на югорские БПЛА «Воган». «Испытываю большую гордость за отечественных производителей, которые постоянно совершенствуют дроны для парней на переднем крае», — отметил он. «Конечно же, заглянул на экспозицию ДНР. В выставке донецкие предприятия участвуют уже в третий раз. Продукция — от горнопроходческой техники и 3D-технологий до медицинских протезов. Счастлив, что Донбасс восстанавливается, и это общая заслуга страны. Осмотрел модель нового учебного самолета „СП-30“ из Ростовской области, дорожную технику из Смоленска, электромобили из Липецка, макет нового завода в Челябинской области. В общем, вся Россия на одной выставке», — заключил полпред. «Иннопром» проходит в Екатеринбурге уже в 15-й раз, собирая ведущих представителей промышленности, науки и технологий. В этом году страной-партнером выступает Саудовская Аравия, а тема выставки — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Все самое интересное с первого дня URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога прибыл на промышленную выставку «Иннопром» и осмотрел новый трехсекционный трамвай и другие представленные технологии. Своими впечатлениями он поделился в telegram-канале. «Первым делом осмотрел трехсекционный трамвай от „Синары“. Он вмещает более 300 пассажиров, их будут производить в Свердловской области. Попробовал себя в роли водителя и пассажира, комфортно и стильно», — написал Жога. По его словам, после «Иннопрома» техника должна появиться на улицах города. Кроме того, Жога посмотрел на югорские БПЛА «Воган». «Испытываю большую гордость за отечественных производителей, которые постоянно совершенствуют дроны для парней на переднем крае», — отметил он. «Конечно же, заглянул на экспозицию ДНР. В выставке донецкие предприятия участвуют уже в третий раз. Продукция — от горнопроходческой техники и 3D-технологий до медицинских протезов. Счастлив, что Донбасс восстанавливается, и это общая заслуга страны. Осмотрел модель нового учебного самолета „СП-30“ из Ростовской области, дорожную технику из Смоленска, электромобили из Липецка, макет нового завода в Челябинской области. В общем, вся Россия на одной выставке», — заключил полпред. «Иннопром» проходит в Екатеринбурге уже в 15-й раз, собирая ведущих представителей промышленности, науки и технологий. В этом году страной-партнером выступает Саудовская Аравия, а тема выставки — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Все самое интересное с первого дня URA.RU собирает в онлайн-трансляции.