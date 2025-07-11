11 июля 2025

34-летний экс-защитник Бундеслиги-2 пополнил ряды ФК «Челябинск»

Александр Жиров подписал контракт с футбольным клубом «Челябинск»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У футбольной команды «Челябинск» новый центральный защитник
У футбольной команды «Челябинск» новый центральный защитник Фото:

Центральный защитник Александр Жиров стал игроком футбольного клуба «Челябинск». Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.

«Александр Жиров подписал контракт с „Челябинском“. Соглашение рассчитано на один год с опцией пролонгации», — сообщил инсайдер Legalbet Анар Ибрагимов. 

34-летний Жиров наиболее ярко проявил себя во время игры за немецкий клуб «Зандхаузен». За шесть сезонов в Германии он провел 151 матч в Бундеслиге-2 и Кубке страны, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. В прошлом сезоне защитник защищал цвета грозненского «Ахмата», где принял участие в 28 играх и дважды отличился голами во всех турнирах. В разные годы Жиров также играл за российские команды «Волгарь», «Анжи», «Томь», «Краснодар», «Енисей» и «Балтику».

Ранее футбольный клуб «Челябинск» заключил соглашение с 28-летним форвардом Тимуром Жамалетдиновым. Ранее он отличился забитым мячом в поединке Лиги чемпионов Европы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный защитник Александр Жиров стал игроком футбольного клуба «Челябинск». Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год. «Александр Жиров подписал контракт с „Челябинском“. Соглашение рассчитано на один год с опцией пролонгации», — сообщил инсайдер Legalbet Анар Ибрагимов.  34-летний Жиров наиболее ярко проявил себя во время игры за немецкий клуб «Зандхаузен». За шесть сезонов в Германии он провел 151 матч в Бундеслиге-2 и Кубке страны, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. В прошлом сезоне защитник защищал цвета грозненского «Ахмата», где принял участие в 28 играх и дважды отличился голами во всех турнирах. В разные годы Жиров также играл за российские команды «Волгарь», «Анжи», «Томь», «Краснодар», «Енисей» и «Балтику». Ранее футбольный клуб «Челябинск» заключил соглашение с 28-летним форвардом Тимуром Жамалетдиновым. Ранее он отличился забитым мячом в поединке Лиги чемпионов Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...