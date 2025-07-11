34-летний экс-защитник Бундеслиги-2 пополнил ряды ФК «Челябинск»

Центральный защитник Александр Жиров стал игроком футбольного клуба «Челябинск». Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.
«Александр Жиров подписал контракт с „Челябинском“. Соглашение рассчитано на один год с опцией пролонгации», — сообщил инсайдер Legalbet Анар Ибрагимов.
34-летний Жиров наиболее ярко проявил себя во время игры за немецкий клуб «Зандхаузен». За шесть сезонов в Германии он провел 151 матч в Бундеслиге-2 и Кубке страны, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. В прошлом сезоне защитник защищал цвета грозненского «Ахмата», где принял участие в 28 играх и дважды отличился голами во всех турнирах. В разные годы Жиров также играл за российские команды «Волгарь», «Анжи», «Томь», «Краснодар», «Енисей» и «Балтику».
Ранее футбольный клуб «Челябинск» заключил соглашение с 28-летним форвардом Тимуром Жамалетдиновым. Ранее он отличился забитым мячом в поединке Лиги чемпионов Европы.
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