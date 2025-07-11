Огонь уничтожает свердловские леса: площадь пожара увеличилась

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено три новых лесных пожара — это в десять раз больше по площади, чем днем ранее. Об этом 12 июля сообщили на сайте пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана». По данным ведомства, огнем пройдено 21 гектар леса, тогда как накануне этот показатель составлял всего 2 гектара.
«В 15 регионах действовал 71 лесной пожар на площади, пройденной огнем 2 640 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе три пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 21 га (Свердловская область)», — говорится в сообщении.
По оперативным данным на 12 июля, на территории России действует 71 лесной пожар на площади 2 640 гектаров. В ведомстве отметили, что с начала года 71,4% лесных пожаров удается ликвидировать менее чем за сутки с момента обнаружения.
Лесные пожары в Свердловской области вновь активизировались после периода затишья. 5 июля был зафиксирован первый за последнее время очаг площадью 1 га.
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