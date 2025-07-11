11 июля 2025

Огонь уничтожает свердловские леса: площадь пожара увеличилась

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Особый противопожарный режим в регионе отменили 4 июля
Особый противопожарный режим в регионе отменили 4 июля Фото:

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено три новых лесных пожара — это в десять раз больше по площади, чем днем ранее. Об этом 12 июля сообщили на сайте пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана». По данным ведомства, огнем пройдено 21 гектар леса, тогда как накануне этот показатель составлял всего 2 гектара.

«В 15 регионах действовал 71 лесной пожар на площади, пройденной огнем 2 640 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе три пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 21 га (Свердловская область)», — говорится в сообщении. 

По оперативным данным на 12 июля, на территории России действует 71 лесной пожар на площади 2 640 гектаров. В ведомстве отметили, что с начала года 71,4% лесных пожаров удается ликвидировать менее чем за сутки с момента обнаружения.

Лесные пожары в Свердловской области вновь активизировались после периода затишья. 5 июля был зафиксирован первый за последнее время очаг площадью 1 га.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области за минувшие сутки выявлено три новых лесных пожара — это в десять раз больше по площади, чем днем ранее. Об этом 12 июля сообщили на сайте пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана». По данным ведомства, огнем пройдено 21 гектар леса, тогда как накануне этот показатель составлял всего 2 гектара. «В 15 регионах действовал 71 лесной пожар на площади, пройденной огнем 2 640 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе три пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 21 га (Свердловская область)», — говорится в сообщении.  По оперативным данным на 12 июля, на территории России действует 71 лесной пожар на площади 2 640 гектаров. В ведомстве отметили, что с начала года 71,4% лесных пожаров удается ликвидировать менее чем за сутки с момента обнаружения. Лесные пожары в Свердловской области вновь активизировались после периода затишья. 5 июля был зафиксирован первый за последнее время очаг площадью 1 га.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...