11 июля 2025

«Трактор» взял бронзу чемпионата КХЛ по хоккею 3х3

«Трактор» победил минское «Динамо» в матче за третье место Суперфинала КХЛ 3х3
© Служба новостей «URA.RU»
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Трактор успешно выступил на чемпионате КХЛ 3?3
Трактор успешно выступил на чемпионате КХЛ 3?3 Фото:

В матче за третье место Суперфинала чемпионата КХЛ по хоккею 3х3 челябинский «Трактор» одержал победу над минским «Динамо». Матч завершился победой с итоговым счетом 7:3.

«В дебютном сезоне Чемпионата КХЛ 3х3 забираем бронзу. Черно-белые, это для вас!», — написал официальный telegram-канал ХК «Трактор».

В составе челябинской команды по два гола оформили Артем Удот и Кирилл Кадышев. Кроме того, точными бросками отметились Максим Аскаров, Артем Бородкин и Григорий Несветаев. У «Динамо» дублем отличился Даниил Липский, еще одну шайбу забросил Сергей Кузнецов.

Суперфинал чемпионата КХЛ 3х3 проходит в Москве с 6 по 12 июля и стал первым турниром в таком формате, где за медали боролись шесть команд, включая «Трактор» и «Динамо». Ранее челябинцы уже встречались с минчанами в рамках Суперфинала, когда сумели отыграться с 1:4 и вырвать победу на последних секундах.

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В матче за третье место Суперфинала чемпионата КХЛ по хоккею 3х3 челябинский «Трактор» одержал победу над минским «Динамо». Матч завершился победой с итоговым счетом 7:3. «В дебютном сезоне Чемпионата КХЛ 3х3 забираем бронзу. Черно-белые, это для вас!», — написал официальный telegram-канал ХК «Трактор». В составе челябинской команды по два гола оформили Артем Удот и Кирилл Кадышев. Кроме того, точными бросками отметились Максим Аскаров, Артем Бородкин и Григорий Несветаев. У «Динамо» дублем отличился Даниил Липский, еще одну шайбу забросил Сергей Кузнецов. Суперфинал чемпионата КХЛ 3х3 проходит в Москве с 6 по 12 июля и стал первым турниром в таком формате, где за медали боролись шесть команд, включая «Трактор» и «Динамо». Ранее челябинцы уже встречались с минчанами в рамках Суперфинала, когда сумели отыграться с 1:4 и вырвать победу на последних секундах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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