Водителя, который наехал на толпу москвичей, отправили в СИЗО

Суд Западного административного округа Москвы принял решение о заключении под стражу 23-летнего мужчины, обвиняемого в ДТП, которое произошло вчера на Бережковской набережной. Водитель за рулем иномарки совершил наезд на пятерых человек. Несмотря на просьбу обвиняемого о домашнем аресте, суд, учитывая позицию прокуратуры, избрал более строгую меру пресечения.
"С учетом позиции прокуратуры Западного административного округа суд заключил под стражу обвиняемого по делу о ДТП на Бережковской наб.", — сообщает прокуратура Москвы в telegram-канале. В ходе судебного заседания было установлено, что обвиняемый двигался со скоростью 60-80 км/ч, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После аварии водитель покинул место происшествия, вернулся домой и употребил алкоголь, после чего был задержан полицией.
"Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мусина Тимура Владимировича", — добавили в пресс-службе с telegram-канале.. Соответствующее сообщение опубликовано в их
Обвиняемый в ходе допроса признал свою вину и выразил раскаяние, заявив, что авария произошла из-за неисправности его автомобиля. Ему предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места ДТП.
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