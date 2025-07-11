11 июля 2025

88-летний журналист ТАСС Ткаченко поймал в Челябинске гигантского карпа

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Ткаченко стал обладателем крупного улова
Евгений Ткаченко стал обладателем крупного улова Фото:

В Челябинске 88-летний журналист ТАСС Евгений Ткаченко удивил земляков необычным уловом — он поймал карпа весом 2,8 килограмма, сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на семью рыбака. Примечательно, что второй крупный трофей журналисту не удалось вытащить на берег.

«Евгений Иванович Ткаченко, старейший журналист ТАСС, в свои 88 лет не перестает удивлять! В этот раз поймал карпа на 2800 [граммов]! А второго не смог поднять на берег», — рассказали URA.RU родные журналиста.

Евгений Ткаченко работал фотокорреспондентом с середины прошлого века. Был спецкором ТАСС. Его профессиональные заслуги отмечены многочисленными наградами. Он является основателем челябинского фотоклуба, организованного в 1959 году. Работы фотохудожника получили признание на международном уровне.

Ранее именитый журналист стал обладателем редкого улова — ему удалось поймать зеркального карпа. Всего он поймал четыре карпа общим весом шесть килограммов.

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В Челябинске 88-летний журналист ТАСС Евгений Ткаченко удивил земляков необычным уловом — он поймал карпа весом 2,8 килограмма, сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на семью рыбака. Примечательно, что второй крупный трофей журналисту не удалось вытащить на берег. «Евгений Иванович Ткаченко, старейший журналист ТАСС, в свои 88 лет не перестает удивлять! В этот раз поймал карпа на 2800 [граммов]! А второго не смог поднять на берег», — рассказали URA.RU родные журналиста. Евгений Ткаченко работал фотокорреспондентом с середины прошлого века. Был спецкором ТАСС. Его профессиональные заслуги отмечены многочисленными наградами. Он является основателем челябинского фотоклуба, организованного в 1959 году. Работы фотохудожника получили признание на международном уровне. Ранее именитый журналист стал обладателем редкого улова — ему удалось поймать зеркального карпа. Всего он поймал четыре карпа общим весом шесть килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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