Зеркального карпа Евгений Ткаченко поймал в Аргаяшском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Знаменитый челябинский журналист и фотокорреспондент Евгений Ткаченко поймал зеркального карпа. Необычную рыбу 86-летний ветеран журналистики выловил в Аргаяшском районе.

За рыбалку Ткаченко поймал четыре карпа общим весом шесть килограмм, два из которых зеркальные. Еще двух, мелких — выпустили обратно в водоем. В качестве приманки использовали хлеб. Евгений Иванович отметил, что карпы такое очень любят.

Евгений Ткаченко основатель челябинского фотоклуба, организованного в 1959 году и известного на международном уровне, спецкор ИТАР-ТАСС на пенсии. Автор фотографии «Труба тебе, Аденауэр!», сделанной на опушке «Челябинского трубопрокатного завода». Один из снимков, который попал в международные издания и принес Ткаченко известность за рубежом. Надпись, адресованную канцлеру ФРГ, нанесли рабочие завода на первую отечественную трубу большого диаметра после запрета Германии поставлять трубы в СССР.