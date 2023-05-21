21 мая 2023
20 мая 2023

Старейший челябинский журналист поймал необычную рыбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеркального карпа Евгений Ткаченко поймал в Аргаяшском районе Фото:

Знаменитый челябинский журналист и фотокорреспондент Евгений Ткаченко поймал зеркального карпа. Необычную рыбу 86-летний ветеран журналистики выловил в Аргаяшском районе.

За рыбалку Ткаченко поймал четыре карпа общим весом шесть килограмм, два из которых зеркальные. Еще двух, мелких — выпустили обратно в водоем. В качестве приманки использовали хлеб. Евгений Иванович отметил, что карпы такое очень любят.

Евгений Ткаченко основатель челябинского фотоклуба, организованного в 1959 году и известного на международном уровне, спецкор ИТАР-ТАСС на пенсии. Автор фотографии «Труба тебе, Аденауэр!», сделанной на опушке «Челябинского трубопрокатного завода». Один из снимков, который попал в международные издания и принес Ткаченко известность за рубежом. Надпись, адресованную канцлеру ФРГ, нанесли рабочие завода на первую отечественную трубу большого диаметра после запрета Германии поставлять трубы в СССР.

Ткаченко Евгений Иванович. Челябинск
Евгений Ткаченко рассказал, что карпов хорошо ловить на хлеб
Фото:

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Знаменитый челябинский журналист и фотокорреспондент Евгений Ткаченко поймал зеркального карпа. Необычную рыбу 86-летний ветеран журналистики выловил в Аргаяшском районе. За рыбалку Ткаченко поймал четыре карпа общим весом шесть килограмм, два из которых зеркальные. Еще двух, мелких — выпустили обратно в водоем. В качестве приманки использовали хлеб. Евгений Иванович отметил, что карпы такое очень любят. Евгений Ткаченко основатель челябинского фотоклуба, организованного в 1959 году и известного на международном уровне, спецкор ИТАР-ТАСС на пенсии. Автор фотографии «Труба тебе, Аденауэр!», сделанной на опушке «Челябинского трубопрокатного завода». Один из снимков, который попал в международные издания и принес Ткаченко известность за рубежом. Надпись, адресованную канцлеру ФРГ, нанесли рабочие завода на первую отечественную трубу большого диаметра после запрета Германии поставлять трубы в СССР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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