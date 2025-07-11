В ХМАО в два раза увеличилась площадь лесных пожаров за сутки

Площадь лесных пожаров в ХМАО за последние сутки увеличилась почти в два раза и достигла 413 гектаров. Об этом сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на данные ФБУ «Авиалесоохраны».
«ФБУ „Авиалесоохрана“ заявила об увеличении вдвое площади лесных пожаров на территории ХМАО-Югры. Как следует из данных ежедневного мониторинга ведомства, на территории региона действует две термоточки, а суммарная площадь лесфонда, пройденная огнем, оценивается уже в 413 гектаров против 214 гектаров сутками ранее», — говорится на сайте издания.
В 52 субъектах Российской Федерации, в том числе в четырех районах ХМАО, введен режим повышенной готовности к пожароопасной ситуации. Ситуация с пожарами ухудшается в УрФО: в Свердловской области за сутки площадь возгораний выросла до 21 гектара (3 очага), а в ЯНАО горит 26 гектаров леса.
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