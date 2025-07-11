11 июля 2025

В ХМАО в два раза увеличилась площадь лесных пожаров за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО зафиксированы две термоточки, огнем охвачено 413 гектаров лесного фонда
В ХМАО зафиксированы две термоточки, огнем охвачено 413 гектаров лесного фонда Фото:

Площадь лесных пожаров в ХМАО за последние сутки увеличилась почти в два раза и достигла 413 гектаров. Об этом сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на данные ФБУ «Авиалесоохраны».

«ФБУ „Авиалесоохрана“ заявила об увеличении вдвое площади лесных пожаров на территории ХМАО-Югры. Как следует из данных ежедневного мониторинга ведомства, на территории региона действует две термоточки, а суммарная площадь лесфонда, пройденная огнем, оценивается уже в 413 гектаров против 214 гектаров сутками ранее», — говорится на сайте издания.

В 52 субъектах Российской Федерации, в том числе в четырех районах ХМАО, введен режим повышенной готовности к пожароопасной ситуации. Ситуация с пожарами ухудшается в УрФО: в Свердловской области за сутки площадь возгораний выросла до 21 гектара (3 очага), а в ЯНАО горит 26 гектаров леса.

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Площадь лесных пожаров в ХМАО за последние сутки увеличилась почти в два раза и достигла 413 гектаров. Об этом сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на данные ФБУ «Авиалесоохраны». «ФБУ „Авиалесоохрана“ заявила об увеличении вдвое площади лесных пожаров на территории ХМАО-Югры. Как следует из данных ежедневного мониторинга ведомства, на территории региона действует две термоточки, а суммарная площадь лесфонда, пройденная огнем, оценивается уже в 413 гектаров против 214 гектаров сутками ранее», — говорится на сайте издания. В 52 субъектах Российской Федерации, в том числе в четырех районах ХМАО, введен режим повышенной готовности к пожароопасной ситуации. Ситуация с пожарами ухудшается в УрФО: в Свердловской области за сутки площадь возгораний выросла до 21 гектара (3 очага), а в ЯНАО горит 26 гектаров леса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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