На аэродроме «Фролово» около Перми 12 июля развернулось захватывающее зрелище — авиагруппа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские Витязи» представила шоу на фестивале «Крылья Пармы». Пилоты тяжелых истребителей в безупречном строю продемонстрировали фигуры высшего пилотажа. Самые запоминающиеся моменты выступления легендарной авиагруппы — в фоторепортаже URA.RU.
«Легендарная пилотажная группа „Русские Витязи“ выступила хедлайнером авиафестиваля „Крылья Пармы“. Пять сверхманевренных истребителей продемонстрировали высший класс группового и одиночного пилотажа, выполняя сложнейшие фигуры с ювелирной точностью», — передает корреспондент URA.RU.
Кульминацией шоу стало создание в небе гигантского изображения Ангела-хранителя с распахнутыми крыльями. Сверхзвуковые истребители идеально четко отстрелили тепловые ловушки и распустили в нужном направлении дымовой след от них.
Сочетание военной выучки и художественного мастерства пилотов превратило авиационное представление в настоящее небесное шоу. Фестиваль в очередной раз подтвердил статус «Русских Витязей» как одной из лучших пилотажных групп мира, способных не только демонстрировать боевые возможности техники, но и создавать в небе настоящие произведения искусства.
Фестиваль «Крылья Пармы» ежегодно проходит на аэродроме «Фролово» под Пермью и собирает ведущие пилотажные группы страны. В 2025 году организаторы заранее анонсировали выступление «Русских Витязей» как главного события, а также подготовили программу с участием других авиагрупп, парашютистов и выставкой беспилотников, что привлекло большое количество зрителей.
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