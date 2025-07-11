Губернатор Кухарук запустил проведение выездных заседаний кабмина ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук запустил проведение выездных заседаний правительства в муниципалитетах. Он повторяет свой прошлогодний маршрут, когда в статусе врио объездил все территории округа, а в 2025-м, как и было обещано кабмин выезжает вместе с ним, сообщает журналист URA.RU.
«Я стараюсь максимально ориентировать членов правительства Югры, заместителей губернатора и директоров департаментов, служб на то, что они должны максимально быть погружены в повестку каждого муниципалитета, присутствовать непосредственно на территории, не исполнять свои обязанности из кабинета. В этом году в каждом муниципалитете по итогам рабочего выезда проводится такое совещание», — пояснил Кухарук во время рабочей поездки в Сургутский район.
Кухарук уточнил, что такие заседания позволяют лучше погрузиться в повестку на территориях и получить более полное понимание о посещенных объектах, а также разрабатывать перспективные планы по развитию муниципалитета и в целом лучше контролировать округ.
На выездном заседании в Сургутском районе присутствовала большая часть топ-чиновников югорского правительства. Ранее подобное совещание прошло во время визита Кухарука в Нягань.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в декабре 2024 года в ходе оглашения Послания к жителям региона анонсировал запуск выездных заседаний правительства. Глава региона пояснил, что совещания в таком формате помогут чиновникам лучше ориентироваться в проблемах муниципалитетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!