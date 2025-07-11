Два этажа премиума: квартиру с будуаром и библиотекой продают в Челябинске за 30 млн рублей

В Челябинске на улице Братьев Кашириных выставили на продажу элитную двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью 200 квадратных метров. В ней, среди прочего, имеется будуар с зоной для макияжа, а также библиотека с рабочим кабинетом. Стоимость недвижимости — 30,8 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом в стиле современного модерна. Установлена немецкая и шведская техника, организована дополнительная звукоизоляция. Есть гостиная, совмещенная с кухонной зоной, библиотека с кабинетом. Отдельной комнатой выделен будуар с зоной для макияжа и занятий спортом», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
Как отметил автор объявления, первый уровень квартиры на 14-м этаже занимает гостевая зона с туалетом и душем, постирочная с сушильным шкафом и спа-помещение с сауной, джакузи и телевизором. Второй уровень отведен под спальные с детской комнатой и игровой зоной и собственными санузлами. Квартира оснащена системой вентиляции и многоуровневой подсветкой потолка с индивидуальным управлением в каждой комнате. Дом имеет подземный паркинг.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске выставили на продажу однокомнатные апартаменты площадью почти 900 квадратных метров за 125 миллионов рублей. Недвижимость расположена на первом этаже отеля «Виктория» на улице Молодогвардейцев.
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