11 июля 2025

Два этажа премиума: квартиру с будуаром и библиотекой продают в Челябинске за 30 млн рублей

На Братьев Кашириных в Челябинске продают двухуровневую квартиру за 30 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира в центре города оснащена всем необходимым для комфортной жизни
Квартира в центре города оснащена всем необходимым для комфортной жизни Фото:

В Челябинске на улице Братьев Кашириных выставили на продажу элитную двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью 200 квадратных метров. В ней, среди прочего, имеется будуар с зоной для макияжа, а также библиотека с рабочим кабинетом. Стоимость недвижимости — 30,8 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом в стиле современного модерна. Установлена немецкая и шведская техника, организована дополнительная звукоизоляция. Есть гостиная, совмещенная с кухонной зоной, библиотека с кабинетом. Отдельной комнатой выделен будуар с зоной для макияжа и занятий спортом», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Как отметил автор объявления, первый уровень квартиры на 14-м этаже занимает гостевая зона с туалетом и душем, постирочная с сушильным шкафом и спа-помещение с сауной, джакузи и телевизором. Второй уровень отведен под спальные с детской комнатой и игровой зоной и собственными санузлами. Квартира оснащена системой вентиляции и многоуровневой подсветкой потолка с индивидуальным управлением в каждой комнате. Дом имеет подземный паркинг.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске выставили на продажу однокомнатные апартаменты площадью почти 900 квадратных метров за 125 миллионов рублей. Недвижимость расположена на первом этаже отеля «Виктория» на улице Молодогвардейцев.

Квартира принадлежит одному сoбственнику, он согласен на торг
Квартира принадлежит одному сoбственнику, он согласен на торг
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В Челябинске на улице Братьев Кашириных выставили на продажу элитную двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью 200 квадратных метров. В ней, среди прочего, имеется будуар с зоной для макияжа, а также библиотека с рабочим кабинетом. Стоимость недвижимости — 30,8 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом в стиле современного модерна. Установлена немецкая и шведская техника, организована дополнительная звукоизоляция. Есть гостиная, совмещенная с кухонной зоной, библиотека с кабинетом. Отдельной комнатой выделен будуар с зоной для макияжа и занятий спортом», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Как отметил автор объявления, первый уровень квартиры на 14-м этаже занимает гостевая зона с туалетом и душем, постирочная с сушильным шкафом и спа-помещение с сауной, джакузи и телевизором. Второй уровень отведен под спальные с детской комнатой и игровой зоной и собственными санузлами. Квартира оснащена системой вентиляции и многоуровневой подсветкой потолка с индивидуальным управлением в каждой комнате. Дом имеет подземный паркинг. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске выставили на продажу однокомнатные апартаменты площадью почти 900 квадратных метров за 125 миллионов рублей. Недвижимость расположена на первом этаже отеля «Виктория» на улице Молодогвардейцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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