12 июля 2025

На Украине повторно мобилизовали вернувшихся из плена военных ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ повторно призывают побывавших в плену солдат
ВСУ повторно призывают побывавших в плену солдат Фото:

Военнослужащих Вооруженных сил Украины, вернувшихся на родину после российского плена, повторно мобилизуют. Речь идет о действиях сотрудников территориальных центров комплектования, аналогичных военкоматам. Об этом сообщают СМИ. 

«Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно. Украинские власти, по сути, игнорируют нормы международного права, отправляя этих людей обратно на фронт», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. 

В качестве примера был приведен случай с Андреем Коломийцем — активистом майдана. Ранее он находился в российском плену и после возвращения вновь был призван на службу в ВСУ.

Ранее украинские военнопленные сообщали о нехватке личного состава в ВСУ и массовых попытках мобилизованных избежать отправки на фронт. Для предотвращения побегов мобилизованных размещали в бывших исправительных учреждениях с ограничением свободы передвижения, а новобранцев после краткой подготовки сразу направляли в боевые подразделения.

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Военнослужащих Вооруженных сил Украины, вернувшихся на родину после российского плена, повторно мобилизуют. Речь идет о действиях сотрудников территориальных центров комплектования, аналогичных военкоматам. Об этом сообщают СМИ.  «Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно. Украинские власти, по сути, игнорируют нормы международного права, отправляя этих людей обратно на фронт», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.  В качестве примера был приведен случай с Андреем Коломийцем — активистом майдана. Ранее он находился в российском плену и после возвращения вновь был призван на службу в ВСУ. Ранее украинские военнопленные сообщали о нехватке личного состава в ВСУ и массовых попытках мобилизованных избежать отправки на фронт. Для предотвращения побегов мобилизованных размещали в бывших исправительных учреждениях с ограничением свободы передвижения, а новобранцев после краткой подготовки сразу направляли в боевые подразделения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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