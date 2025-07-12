12 июля 2025
11 июля 2025

В СК выясняют детали ДТП, в котором от удара питбайка юная челябинка оказалась в реанимации

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ДТП с девочкой в Миассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшей понадобилась квалифицированная помощь медиков
Пострадавшей понадобилась квалифицированная помощь медиков Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании аварии в Миассе Челябинской области, в результате которого от наезда питбайка пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Председатель ведомства поручил руководителю регионального управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — уточнили в СК РФ.

Как сообщало URA.RU ранее, в Миассе неизвестные 11 июля на мотоцикле сбили 13-летнюю девочку. Она находится в реанимации. В настоящий момент родные ищут очевидцев происшествия.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании аварии в Миассе Челябинской области, в результате которого от наезда питбайка пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ. «По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Председатель ведомства поручил руководителю регионального управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — уточнили в СК РФ. Как сообщало URA.RU ранее, в Миассе неизвестные 11 июля на мотоцикле сбили 13-летнюю девочку. Она находится в реанимации. В настоящий момент родные ищут очевидцев происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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