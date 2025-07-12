В СК выясняют детали ДТП, в котором от удара питбайка юная челябинка оказалась в реанимации

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании аварии в Миассе Челябинской области, в результате которого от наезда питбайка пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ.
«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Председатель ведомства поручил руководителю регионального управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — уточнили в СК РФ.
Как сообщало URA.RU ранее, в Миассе неизвестные 11 июля на мотоцикле сбили 13-летнюю девочку. Она находится в реанимации. В настоящий момент родные ищут очевидцев происшествия.
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