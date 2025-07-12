«Длилась больше 13 часов»: Сергей Соседов перенес серьезную операцию

Музыкальный критик Сергей Соседов — завсегдатай «Славянского базара в Витебске». На музыкальный форум в Беларусь он приезжает ежегодно. Не обошлось без его приезда и в этом году. На сей раз Сергей приехал в Витебск фактически с больничной койки. Корреспонденту URA.RU он признался, что недавно перенес серьезную операцию.
«Две недели назад мне сделали операцию в Москве, — сказал Сергей. — Я пока восстанавливаюсь после нее. Я себе сделал пересадку волос. Процедура длилась долго: мы начали в 11 часов утра, а закончили только в половине первого ночи».
Операция длилась тридцать с половиной часов неспроста. Сергей говорит, что площадь для пересадки у него была большой.
«Мне было пересажано 5450 графтов (основная единица измерения при пересадке волосы — прим. ред.), — говорит Сергей. — Графт — это кустик, луковица, в которой может быть один или два волоса. У меня брали волосы с задней зоны и с висков и пересаживали. Была проведена ювелирная работа. Все это время я лежал, как на массажной кушетке. Врачи, конечно, большие молодцы».
Сергей говорит, что болезненных ощущений во время операции не испытывал. Медики сделали ему анестезию.
«У меня оказалась очень хорошая своя зона, откуда брали волосы, — объясняет Сергей. — Их было очень много, хотя они у меня все — тонкие. Знаете, бывают у людей более плотные волосы, но их меньше. А у меня волосы тоньше, но их много».
Сергей говорит, что после операции вид его головы был не совсем эстетический. Пересаженные волосы кровили.
«Такое ощущение, что голова словно раненная была, — объясняет музыкальный критик. — Причем, ее нельзя было перевязывать ни бинтом, ничем. Кровило, я обрабатывал раны специальными средствами. Спал на валике. Слава Богу, процесс заживления у меня идет хорошо. Мне врач сказал, что пересаженные волосы со временем выпадут, а на их месте вырастут новые.
Соседов признался, что лето для пересадки выбрал неслучайно. Сейчас у него перерыв в работе: телевизионный сезон начнется только ближе к осени.
К слову, по словам музыкального критика, выпадать волосы у него стали много лет назад. В последнее время, чтобы создавать на экране эффект густых волос, он использовал специальную пудру или же накладки. Теперь, надеется Сергей, у него вновь появится своя шевелюра.
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