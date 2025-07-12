Пленный боец ВСУ рассказал о дилемме с братом из ВС РФ

Украинский военнопленный Сергей Медведченко из 143-й бригады Вооруженных сил Украины, сдавшийся бойцам российского подразделения «Север» на харьковском направлении, признался, что не уверен, смог бы убить родного брата, который служит в рядах ВС РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на рассказ самого пленного.
«Не знаю, [смог бы убить брата], в камеру не видно, на кого летит [дрон]», — заявил украинский военнопленный, передает ТАСС. По словам Медведченко, его брат добровольно вступил в российскую армию, несмотря на то, что большая часть их семьи проживает на Украине. Сам Сергей занимал должность оператора беспилотных летательных аппаратов.
Брат Сергея Медведченко, находящийся в России, обратился через бот обратной связи к российским силовикам с просьбой сохранить жизнь родственнику и передал координаты его расположения в Харьковской области. После этого между братьями был организован обмен видеосообщениями: в своем ответе Сергей сообщил, что к нему относятся хорошо, обеспечивают питанием и местом для сна, и передал привет матери. По словам 40-летнего пленного, в его подразделении он был самым молодым — остальные сослуживцы были старше 50 лет.
Игорь Туренко, военнослужащий Вооруженных сил Украины, попавший в плен на территории Сумской области, рассказал о настроениях среди украинских военных. По его утверждению, значительная часть личного состава испытывает неуверенность в отношении целей вооруженного противостояния и утрачивает мотивацию к дальнейшему участию в боевых действиях.
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