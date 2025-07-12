12 июля 2025

Замглавы МИД Украины Кислица: формат переговоров в Стамбуле исчерпал себя

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На переговорах в Стамбуле обсуждали только гуманитарную составляющую, считает Кислица
На переговорах в Стамбуле обсуждали только гуманитарную составляющую, считает Кислица Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Формат переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле практически исчерпал себя. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«За исключением гуманитарной составляющей, никаких переговоров в Стамбуле не было», — сказал Кислица. Его слова передает The Kyiv Independent.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает сигналов из Киева о готовности к продолжению переговорного процесса. Он отмечал, что дальнейшие контакты зависят от позиции украинской стороны, а также подчеркивал заинтересованность Киева в переговорах с учетом ситуации на фронте.

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Формат переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле практически исчерпал себя. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. «За исключением гуманитарной составляющей, никаких переговоров в Стамбуле не было», — сказал Кислица. Его слова передает The Kyiv Independent. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает сигналов из Киева о готовности к продолжению переговорного процесса. Он отмечал, что дальнейшие контакты зависят от позиции украинской стороны, а также подчеркивал заинтересованность Киева в переговорах с учетом ситуации на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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