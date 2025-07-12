12 июля 2025

Рогов обвинил Зеленского в запредельной лжи из-за Волынской резни

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Ложь Зеленского не имеет границ
Ложь Зеленского не имеет границ Фото:

Слова президента Украины Владимира Зеленского о его якобы незнании деталей Волынской резни являются вопиющей ложью. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что

«Ложь Зеленского не имеет границ. Зеленский сделал вид, что не знал, а Дуда, что якобы поверил этому. В своей русофобии эти два персонажа настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне», — подчеркнул Рогов в беседе с РИА новости.

По словам Рогова, подобные высказывания Зеленского свидетельствуют о нежелании украинского руководства признавать исторические преступления и идти на диалог с соседними странами. Он отметил, что подобная позиция может усилить напряженность в отношениях Украины с Польшей и другими государствами региона.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью радиостанции RMF24 заявил, что Зеленский признался ему, что не слышал в школе об убийствах поляков на Западной Украине. Он говорил в частности, о событиях Волынской резни. Gолитолог Иван Мезюхо подчеркнул, что события Волынской резни оказывали и продолжат оказывать существенное влияние на отношения между Польшей и Украиной, передает RT. 

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о его якобы незнании деталей Волынской резни являются вопиющей ложью. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что «Ложь Зеленского не имеет границ. Зеленский сделал вид, что не знал, а Дуда, что якобы поверил этому. В своей русофобии эти два персонажа настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне», — подчеркнул Рогов в беседе с РИА новости. По словам Рогова, подобные высказывания Зеленского свидетельствуют о нежелании украинского руководства признавать исторические преступления и идти на диалог с соседними странами. Он отметил, что подобная позиция может усилить напряженность в отношениях Украины с Польшей и другими государствами региона. Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью радиостанции RMF24 заявил, что Зеленский признался ему, что не слышал в школе об убийствах поляков на Западной Украине. Он говорил в частности, о событиях Волынской резни. Gолитолог Иван Мезюхо подчеркнул, что события Волынской резни оказывали и продолжат оказывать существенное влияние на отношения между Польшей и Украиной, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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