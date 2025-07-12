Более 22 тысяч жителей Новгородской области остались без света из-за грозы

Более 22 тысяч жителей Новгородской области остались без электроснабжения из-за сильных ливней и порывистого ветра. Об этом сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем telegram-канале.
«Все главы муниципалитетов со мной на связи. Буду держать вас в курсе аварийно-восстановительных работ», — написал Дронов.
По словам главы региона, стихия нарушила подачу электричества в 477 населенных пунктах. Оперативные бригады уже работают на местах для ликвидации последствий непогоды и восстановления электроснабжения.
Ранее жители Великого Новгорода сталкивались с перебоями в электроснабжении из-за аварии на подстанции «Восточная», после чего власти призывали горожан сократить потребление электричества для предотвращения перегрузки резервных линий. Тогда часть города оставалась без света, а восстановительные работы заняли несколько дней. Подобные инциденты происходили и в других регионах — в Подмосковье из-за грозового циклона без электричества остались десятки населенных пунктов.
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