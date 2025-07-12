12 июля 2025

Более 22 тысяч жителей Новгородской области остались без света из-за грозы

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Без света осталось 477 населенных пунктов (архивное фото)
Без света осталось 477 населенных пунктов (архивное фото) Фото:

Более 22 тысяч жителей Новгородской области остались без электроснабжения из-за сильных ливней и порывистого ветра. Об этом сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем telegram-канале.

«Все главы муниципалитетов со мной на связи. Буду держать вас в курсе аварийно-восстановительных работ», — написал Дронов.

По словам главы региона, стихия нарушила подачу электричества в 477 населенных пунктах. Оперативные бригады уже работают на местах для ликвидации последствий непогоды и восстановления электроснабжения.

Ранее жители Великого Новгорода сталкивались с перебоями в электроснабжении из-за аварии на подстанции «Восточная», после чего власти призывали горожан сократить потребление электричества для предотвращения перегрузки резервных линий. Тогда часть города оставалась без света, а восстановительные работы заняли несколько дней. Подобные инциденты происходили и в других регионах — в Подмосковье из-за грозового циклона без электричества остались десятки населенных пунктов.

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Более 22 тысяч жителей Новгородской области остались без электроснабжения из-за сильных ливней и порывистого ветра. Об этом сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем telegram-канале. «Все главы муниципалитетов со мной на связи. Буду держать вас в курсе аварийно-восстановительных работ», — написал Дронов. По словам главы региона, стихия нарушила подачу электричества в 477 населенных пунктах. Оперативные бригады уже работают на местах для ликвидации последствий непогоды и восстановления электроснабжения. Ранее жители Великого Новгорода сталкивались с перебоями в электроснабжении из-за аварии на подстанции «Восточная», после чего власти призывали горожан сократить потребление электричества для предотвращения перегрузки резервных линий. Тогда часть города оставалась без света, а восстановительные работы заняли несколько дней. Подобные инциденты происходили и в других регионах — в Подмосковье из-за грозового циклона без электричества остались десятки населенных пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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