10 июля 2025

Жителей российского региона попросили поменьше тратить электричество

Губернатор попросил новгородцев не расходовать много электроэнергии
© Служба новостей «URA.RU»
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Новгородцам рекомендовали не включать лишние приборы
Новгородцам рекомендовали не включать лишние приборы Фото:

Жителям Великого Новгорода порекомендовали временно сократить потребление электричества. Обращение связано с аварией на подстанции «Восточная», из-за которой часть города осталась без света. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. 

«Прошу новгородцев с пониманием отнестись к ситуации. Необходимо ограничить использование электрических приборов до понедельника, чтобы не перегрузить резервные линии. Это поможет быстрее стабилизировать энергоснабжение после восстановления подстанции», — заявил Александр Дронов в своем telegram-канале.

Авария произошла на подстанции «Восточная», из-за чего часть жилых районов на торговой стороне города осталась без электричества. Сейчас электроэнергия подается по резервным каналам, и от умеренного потребления зависит устойчивость системы до полного восстановления.

Ранее URA.RU сообщало, что в Подмосковье из-за мощного грозового циклона без электричества остались 73 населенных пункта. Погибших и пострадавших нет, сообщили в экстренных службах. За сутки были повалены более 300 деревьев и повреждены 11 автомобилей.

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Жителям Великого Новгорода порекомендовали временно сократить потребление электричества. Обращение связано с аварией на подстанции «Восточная», из-за которой часть города осталась без света. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов.  «Прошу новгородцев с пониманием отнестись к ситуации. Необходимо ограничить использование электрических приборов до понедельника, чтобы не перегрузить резервные линии. Это поможет быстрее стабилизировать энергоснабжение после восстановления подстанции», — заявил Александр Дронов в своем telegram-канале. Авария произошла на подстанции «Восточная», из-за чего часть жилых районов на торговой стороне города осталась без электричества. Сейчас электроэнергия подается по резервным каналам, и от умеренного потребления зависит устойчивость системы до полного восстановления. Ранее URA.RU сообщало, что в Подмосковье из-за мощного грозового циклона без электричества остались 73 населенных пункта. Погибших и пострадавших нет, сообщили в экстренных службах. За сутки были повалены более 300 деревьев и повреждены 11 автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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