DE: Макрон унизил Стармера во время визита в Британию

Президент Франции Эммануэль Макрон во время недавней официальной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером поступил так, что глава британского правительства оказался в унизительном положении, сообщает таблоид Daily Express. По информации издания, обсуждение миграционного кризиса между двумя лидерами стало поводом для критики действий властей королевства на международной арене.
«[Мы] просто стали еще немного униженнее как нация. Наш Brexit еще больше дискредитирован — кстати, именно в этом и заключался визит Макрона», — говорится в статье. По словам авторов публикации, господин Макрон пытался унизить британского премьера и показать, что тот вынужден идти на уступки.
Издание отмечает, что на переговорах особое внимание уделялось миграционному кризису, который влияет на отношения между Великобританией и странами Евросоюза. По информации The Telegraph, Макрон, используя свои позиции в ЕС, превратил Великобританию в своеобразный «хаб» для мигрантов. Это, по мнению британских журналистов, позволяет Франции и другим странам Евросоюза защищать свои границы от наплыва нелегальных переселенцев, при этом возлагая основную нагрузку на Лондон.
Супруга Макрона, Брижит Макрон, во время официального визита во Великобританию неожиданно повела себя, отказавшись дать ему руку. Инцидент произошел во время совместной прогулки у Виндзорского замка, в которой также принимали участие Кейт Миддлтон, принц Уильям, король Карл III и королева Камилла. В какой-то момент Брижит Макрон вышла вперед, увеличив дистанцию от сопровождающих. Макрон попытался взять ее за руку, однако она не ответила на этот жест, передает RT.
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