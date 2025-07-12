12 июля 2025
11 июля 2025

В ХМАО приняты новые меры поддержки

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук убежден, что выполнение чиновниками задач исключительно из кабинета – неэффективно
Кухарук убежден, что выполнение чиновниками задач исключительно из кабинета – неэффективно Фото:

Власти Югры приняли ряд ключевых решений по итогам выездного заседания управленческой команды региона в Сургутском районе. В ходе совещания политики обсудили реализацию проектов, планы развития и утвердили новые меры поддержки для жителей ХМАО. О этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

"Заместители губернатора Югры, руководители профильных ведомств должны погружаться в повестку городов и районов на месте, знать специфику курируемой отрасли изнутри. Сегодня по результатам работы в Сургутском районе с управленческой командой региона не только обсудили ход реализации текущих проектов и планы по развитию муниципалитета, но и приняли ряд нормативно-правовых актов", — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Одна из принятых мер — установка права на получение региональных денежных выплат участникам "отражения вооруженного вторжения на государственной границе РФ и территории субъектов, прилегающих к районам проведения СВО». Она направлена на дополнительную поддержку граждан, которые находятся в зоне повышенного риска.

Также власти выделили Березовскому району дотацию, предназначенную для компенсации расходов на перевозку пассажиров водным и воздушным транспортом. Часть средств пойдет на содержание улично-дорожной сети в Березово, Игриме и Саранпауле. Кроме того, будет разработана проектная документация для капитального ремонта дорог по улицам Северная, Гидропорт, Собянина, а также для объездной автодороги «Аэропорт-Речпорт» в Березово.

В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, в регионе создается автономная некоммерческая организация «Добрино». На ее базе откроется одноименный молодежный образовательный центр по нацпроекту «Молодежь и дети». Кроме того, одобрено дополнительное соглашение с объединениями работодателей и профсоюзов Югры. Документ расширяет комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Губернатор Югры Руслан Кухарук совершил рабочую поездку по Сургутскому району. Вместе с главой муниципалитета Андреем Трубецким он посетил несколько поселений, где оценил ход строительства ключевых объектов строительства и благоустройства. Подробнее — в материале URA.RU.

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Власти Югры приняли ряд ключевых решений по итогам выездного заседания управленческой команды региона в Сургутском районе. В ходе совещания политики обсудили реализацию проектов, планы развития и утвердили новые меры поддержки для жителей ХМАО. О этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. "Заместители губернатора Югры, руководители профильных ведомств должны погружаться в повестку городов и районов на месте, знать специфику курируемой отрасли изнутри. Сегодня по результатам работы в Сургутском районе с управленческой командой региона не только обсудили ход реализации текущих проектов и планы по развитию муниципалитета, но и приняли ряд нормативно-правовых актов", — написал Кухарук в своем telegram-канале. Одна из принятых мер — установка права на получение региональных денежных выплат участникам "отражения вооруженного вторжения на государственной границе РФ и территории субъектов, прилегающих к районам проведения СВО». Она направлена на дополнительную поддержку граждан, которые находятся в зоне повышенного риска. Также власти выделили Березовскому району дотацию, предназначенную для компенсации расходов на перевозку пассажиров водным и воздушным транспортом. Часть средств пойдет на содержание улично-дорожной сети в Березово, Игриме и Саранпауле. Кроме того, будет разработана проектная документация для капитального ремонта дорог по улицам Северная, Гидропорт, Собянина, а также для объездной автодороги «Аэропорт-Речпорт» в Березово. В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, в регионе создается автономная некоммерческая организация «Добрино». На ее базе откроется одноименный молодежный образовательный центр по нацпроекту «Молодежь и дети». Кроме того, одобрено дополнительное соглашение с объединениями работодателей и профсоюзов Югры. Документ расширяет комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Губернатор Югры Руслан Кухарук совершил рабочую поездку по Сургутскому району. Вместе с главой муниципалитета Андреем Трубецким он посетил несколько поселений, где оценил ход строительства ключевых объектов строительства и благоустройства. Подробнее — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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