Песня «Матушка Земля» внезапно прогремела на турнире UFC в США. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боксер Уокер уже в первом раунде победил нигерийца
Боксер Уокер уже в первом раунде победил нигерийца Фото:

Бразильский боец Вальтер Уокер вышел на турнир UFC в США под знаменитую российскую песню «Матушка Земля» и одержал победу в первом раунде. Об этом сообщает Sport24.

«Я люблю Россию! Россия — это мой дом!» — сказал Уокер после боя. На сегодняшний бой он выходил под популярный русский хит «Матушка». Уокер, которому 27 лет, победил американского соперника Кеннеди Нзечукву, завершив бой болевым приемом уже в первом раунде. После поединка спортсмен обратился к болельщикам на русском языке, выразив благодарность семье и тренеру, а также признался в любви к России.

Известно, что Вальтер Уокер — уроженец Бразилии, который переехал в Россию в 2019 году. Сейчас он живет в подмосковном поселке Ромашково и тренируется в Москве. Спортсмен женат на россиянке и воспитывает дочь. В организации UFC Уокер выступает с апреля 2024 года. Выбор российской песни для выхода на бой объяснили его особым отношением к России и благодарностью за поддержку местных болельщиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бразильский боец Вальтер Уокер вышел на турнир UFC в США под знаменитую российскую песню «Матушка Земля» и одержал победу в первом раунде. Об этом сообщает Sport24. «Я люблю Россию! Россия — это мой дом!» — сказал Уокер после боя. На сегодняшний бой он выходил под популярный русский хит «Матушка». Уокер, которому 27 лет, победил американского соперника Кеннеди Нзечукву, завершив бой болевым приемом уже в первом раунде. После поединка спортсмен обратился к болельщикам на русском языке, выразив благодарность семье и тренеру, а также признался в любви к России. Известно, что Вальтер Уокер — уроженец Бразилии, который переехал в Россию в 2019 году. Сейчас он живет в подмосковном поселке Ромашково и тренируется в Москве. Спортсмен женат на россиянке и воспитывает дочь. В организации UFC Уокер выступает с апреля 2024 года. Выбор российской песни для выхода на бой объяснили его особым отношением к России и благодарностью за поддержку местных болельщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...