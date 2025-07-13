Бразильский боец Вальтер Уокер вышел на турнир UFC в США под знаменитую российскую песню «Матушка Земля» и одержал победу в первом раунде. Об этом сообщает Sport24.
«Я люблю Россию! Россия — это мой дом!» — сказал Уокер после боя. На сегодняшний бой он выходил под популярный русский хит «Матушка». Уокер, которому 27 лет, победил американского соперника Кеннеди Нзечукву, завершив бой болевым приемом уже в первом раунде. После поединка спортсмен обратился к болельщикам на русском языке, выразив благодарность семье и тренеру, а также признался в любви к России.
Известно, что Вальтер Уокер — уроженец Бразилии, который переехал в Россию в 2019 году. Сейчас он живет в подмосковном поселке Ромашково и тренируется в Москве. Спортсмен женат на россиянке и воспитывает дочь. В организации UFC Уокер выступает с апреля 2024 года. Выбор российской песни для выхода на бой объяснили его особым отношением к России и благодарностью за поддержку местных болельщиков.
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