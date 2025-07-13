У россиян осталось три дня, чтобы оплатить налог по 3-НДФЛ

У россиян осталось три дня для уплаты налога по декларации 3-НДФЛ за 2024 год — последний срок истекает 15 июля. Об этом сообщила доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова.
«Оплатить налог на доходы по форме 3-НДФЛ нужно не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. Начиная с 16 июля за каждый день просрочки будет начисляться пеня», — заявила Хрустова. Ее слова передает РИА Новости.
Декларацию по форме 3-НДФЛ подают те, кто получил доходы, не удержанные налоговым агентом — например, при продаже или сдаче в аренду недвижимости, получении крупных подарков не от родственников и в других случаях. Ставка налога составляет 13%, а при годовом доходе свыше пяти миллионов рублей — 15% на превышение.
Ранее сообщалось, что россияне также обязаны уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год, если прибыль превышает необлагаемый лимит — сделать это необходимо до 1 декабря 2025 года. Необлагаемая сумма рассчитывается исходя из максимальной ключевой ставки, а при превышении лимита налог оплачивается через «Госуслуги», ФНС или банк; за просрочку также начисляются пени и возможны штрафы.
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