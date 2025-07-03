Стало известно, какой налог придется заплатить за банковский вклад

Финансист Диашов: налогом обложат доход от вклада с 210 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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С дохода по вкладу придется заплатить налог
С дохода по вкладу придется заплатить налог Фото:

Россияне должны уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год до 1 декабря 2025 года, если их прибыль превышает необлагаемый лимит. Об этом сообщил председатель Комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов.

«Необлагаемая сумма рассчитывается по формуле: 1 миллион рублей умножить на максимальную ключевую ставку на первое число каждого месяца года. В 2024 году ставка составила 21%, соответственно, доход, который не облагается налогом, — 210 тысяч рублей», — пояснил Диашов агентству «Прайм».  По его словам, если у гражданина несколько вкладов, доход по ним суммируется. Заплатить налог следует до 1 декабря 2025 года через личный кабинет «Госуслуг», сайт ФНС, мобильное приложение или в отделении банка. В случае неуплаты начисляются пени и возможны штрафы.

Эксперт также уточнил, что налогом не облагаются доходы по эскроу-счетам. А также по рублевым вкладам и счетам со ставкой не более 1% годовых на протяжении всего отчетного периода.

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Россияне должны уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год до 1 декабря 2025 года, если их прибыль превышает необлагаемый лимит. Об этом сообщил председатель Комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов. «Необлагаемая сумма рассчитывается по формуле: 1 миллион рублей умножить на максимальную ключевую ставку на первое число каждого месяца года. В 2024 году ставка составила 21%, соответственно, доход, который не облагается налогом, — 210 тысяч рублей», — пояснил Диашов агентству «Прайм».  По его словам, если у гражданина несколько вкладов, доход по ним суммируется. Заплатить налог следует до 1 декабря 2025 года через личный кабинет «Госуслуг», сайт ФНС, мобильное приложение или в отделении банка. В случае неуплаты начисляются пени и возможны штрафы. Эксперт также уточнил, что налогом не облагаются доходы по эскроу-счетам. А также по рублевым вкладам и счетам со ставкой не более 1% годовых на протяжении всего отчетного периода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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