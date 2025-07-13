Жителям Белгородской области, которые вынуждены покинуть свои дома, окажут дополнительную помощь

Беженцам из белгородского приграничья частично компенсируют аренду жилья
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Гладков предложил ввести новые меры соцподдержки для жителей Шебекинского округа
Гладков предложил ввести новые меры соцподдержки для жителей Шебекинского округа Фото:
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Жителям микрорайона Титовка в городе Шебекино Белгородской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, частично компенсируют аренду жилья. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Конечно, нужно оказывать дополнительную помощь. С сегодняшнего дня вводим частичную компенсацию за аренду жилья», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале. Он выразил уверенность, что все руководители силовых структур, которые входят в Оперштаб, непременно поддержат это решение

Гладков также уточнил, что новые меры поддержки начнут действовать в микрорайоне Титовка. По его словам, администрация Шебекинского округа организует подомовой обход семей, чтобы выяснить их актуальные потребности и определить, какую помощь требуются дополнительно. Глава округа Андрей Гриднев лично будет координировать работу по оказанию поддержки пострадавшим жителям, заключил глава региона.

Ранее Гладков предложил приостановить восстановление жилья и выплату компенсаций тем жителям региона, которые покинули Россию и проживают за ее пределами. Он отметил, что следует рассмотреть вопрос о целесообразности восстановления таких объектов, поскольку эти граждане покинули страну, и предложил консервировать их жилье и автомобили до окончания специальной военной операции. По его словам, сейчас необходимо сосредоточить ресурсы на поддержке граждан, оставшихся в Белгородской области и продолжающих жить в условиях боевых действий.

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Жителям микрорайона Титовка в городе Шебекино Белгородской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, частично компенсируют аренду жилья. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Конечно, нужно оказывать дополнительную помощь. С сегодняшнего дня вводим частичную компенсацию за аренду жилья», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале. Он выразил уверенность, что все руководители силовых структур, которые входят в Оперштаб, непременно поддержат это решение Гладков также уточнил, что новые меры поддержки начнут действовать в микрорайоне Титовка. По его словам, администрация Шебекинского округа организует подомовой обход семей, чтобы выяснить их актуальные потребности и определить, какую помощь требуются дополнительно. Глава округа Андрей Гриднев лично будет координировать работу по оказанию поддержки пострадавшим жителям, заключил глава региона. Ранее Гладков предложил приостановить восстановление жилья и выплату компенсаций тем жителям региона, которые покинули Россию и проживают за ее пределами. Он отметил, что следует рассмотреть вопрос о целесообразности восстановления таких объектов, поскольку эти граждане покинули страну, и предложил консервировать их жилье и автомобили до окончания специальной военной операции. По его словам, сейчас необходимо сосредоточить ресурсы на поддержке граждан, оставшихся в Белгородской области и продолжающих жить в условиях боевых действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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