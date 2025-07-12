На популярной базе отдыха в Верхней Пышме построят отель: фото

В Свердловской области в 2027 году появятся два новых модульных отеля. Один из объектов построят на базе отдыха «Огонь-пляж» в Верхней Пышме, второй — в загородном клубе «Белая лошадь» в Сысерти. Об этом рассказал врио губернатора региона Денис Паслер.
«На популярной базе отдыха „Огонь-пляж“ в Верхней Пышме будет построен новый отель с более 20 номерами. На это из федерального бюджета будет направлено 25,2 миллиона рублей и еще 6,3 миллиона областных средств», — сообщил Паслер в своем telegram-канале.
В загородном клубе «Белая лошадь» на открытие малой гостиницы из 10 номеров направят 15 миллионов бюджетных средств. Ожидается, что эти проекты повысят привлекательность региона для туристов и создадут новые рабочие места.
По данным областных властей, число туристов в регионе ежегодно растет. В прошлом году Свердловскую область посетили более трех миллионов человек, а в 2025 году ожидается дальнейшее увеличение турпотока. В регионе сейчас функционируют около 500 отелей, баз отдыха, глэмпингов и курортов с общим номерным фондом порядка 20 тысяч номеров.
Ранее URA.RU рассказывало, что туристы не хотят отдыхать в свердловских санаториях. Количество гостей по итогам января-апреля 2025 года сократилось на 2,2%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!